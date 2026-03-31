Cận cảnh phá dỡ khách sạn Điện lực bên hồ Hoàn Kiếm
(Dân trí) - Lực lượng chức năng sáng nay bắt đầu phá dỡ khách sạn Điện lực và nhiều công trình xung quanh để triển khai dự án xây quảng trường, công viên phía Đông hồ Gươm.
Sáng 31/3, lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ các hạng mục của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và Khách sạn Điện lực nhằm tạo mặt bằng sạch phục vụ xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Hôm nay sẽ phá dỡ khu vực Khách sạn Điện lực và các khu vực xung quanh. Với khách sạn 9 tầng, sắp tới chủ khách sạn sẽ bàn giao mặt bằng và lực lượng chức năng sẽ tiến hành phá dỡ.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hoàn Kiếm, cho biết đơn vị thi công đã chia ca để giải phóng mặt bằng, hiện 17 tổ chức và 42/43 đã bàn giao mặt bằng, chỉ còn khách sạn 9 tầng đang di chuyển đồ đạc để bàn giao mặt bằng.
Dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô hơn 2,1ha, tổng mức đầu tư dự án là hơn 2.840 tỷ đồng.
Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết sẽ tập trung tối đa nhân lực, vật lực và các nguồn lực cần thiết, đồng thời tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án về đích theo kế hoạch.
Do công trình nằm ven hồ Gươm và vùng lõi phố cổ nên mọi hoạt động phá dỡ đều được tiến hành cẩn trọng.
Trong lúc máy xúc liên tục gạt, gom các khối bê tông và vật liệu xây dựng sau khi công trình bị phá bỏ, công nhân lắp đặt vòi phun nước công suất lớn tưới nước lên khu vực đang thi công, ngăn bụi phát tán ra khu vực xung quanh.
Quá trình thi công bảo đảm yêu cầu giữ gìn mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Công nhân làm việc tại công trường phối hợp với máy móc để xử lý và di chuyển vật liệu.
Công nhân liên tục phun nước vào khu vực đang phá dỡ mặt sau khách sạn Điện Lực.
Dự án xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm tách thành 2 phân kỳ.
Phân kỳ 1 gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các chủ sử dụng nhà, đất. Cơ quan chức năng sẽ hoạch định, tổ chức, bố trí không gian quảng trường gồm san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, bãi đỗ xe… theo phương án thiết kế được duyệt.
Cơ quan chức năng cũng sẽ chỉnh trang, cải tạo một số tòa nhà giữ lại và di chuyển các công trình ngầm, nổi và một số hạng mục liên quan khác.
Phân kỳ 2 sẽ thực hiện bằng dự án riêng theo phương án quy hoạch, kiến trúc được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phù hợp quy định, với định hướng của quy hoạch được duyệt.
Tại phân kỳ 2, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm (khoảng 3 tầng hầm), kết nối không gian ngầm nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.
Đồng thời, có giải pháp kỹ thuật phù hợp đối với các công trình bảo tồn trong quá trình thi công tầng hầm.
Đối với phân kỳ 2, phường Hoàn Kiếm sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng với định hướng theo quy hoạch được duyệt và ý kiến của UBND TP Hà Nội.