Cận cảnh phá dỡ khách sạn Điện lực bên hồ Hoàn Kiếm

Sáng 31/3, lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ các hạng mục của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và Khách sạn Điện lực nhằm tạo mặt bằng sạch phục vụ xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Dỡ bỏ khách sạn Điện lực để bàn giao mặt bằng, triển khai dự án xây quảng trường - công viên phía đông Hồ Gươm (Video: Gia Đoàn).

Hôm nay sẽ phá dỡ khu vực Khách sạn Điện lực và các khu vực xung quanh. Với khách sạn 9 tầng, sắp tới chủ khách sạn sẽ bàn giao mặt bằng và lực lượng chức năng sẽ tiến hành phá dỡ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hoàn Kiếm, cho biết đơn vị thi công đã chia ca để giải phóng mặt bằng, hiện 17 tổ chức và 42/43 đã bàn giao mặt bằng, chỉ còn khách sạn 9 tầng đang di chuyển đồ đạc để bàn giao mặt bằng.

Dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô hơn 2,1ha, tổng mức đầu tư dự án là hơn 2.840 tỷ đồng.

Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết sẽ tập trung tối đa nhân lực, vật lực và các nguồn lực cần thiết, đồng thời tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án về đích theo kế hoạch.

Do công trình nằm ven hồ Gươm và vùng lõi phố cổ nên mọi hoạt động phá dỡ đều được tiến hành cẩn trọng.

Trong lúc máy xúc liên tục gạt, gom các khối bê tông và vật liệu xây dựng sau khi công trình bị phá bỏ, công nhân lắp đặt vòi phun nước công suất lớn tưới nước lên khu vực đang thi công, ngăn bụi phát tán ra khu vực xung quanh.

Quá trình thi công bảo đảm yêu cầu giữ gìn mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Công nhân làm việc tại công trường phối hợp với máy móc để xử lý và di chuyển vật liệu.

Công nhân liên tục phun nước vào khu vực đang phá dỡ mặt sau khách sạn Điện Lực.