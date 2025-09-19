Cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án dân sự cho ông Trịnh Văn Quyết

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Thi hành án dân sự TP Hà Nội vừa cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án cho ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, và hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế (cựu cán bộ Ban Kế toán - Tập đoàn FLC), Trịnh Thị Thúy Nga (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS).

Giấy xác nhận cho thấy tính đến giữa tháng 8 vừa qua, ông Trịnh Văn Quyết đã nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng, nộp phạt số tiền 4 tỷ đồng, khoản tiền liên đới án phí dân sự sơ thẩm trên 1,466 tỷ đồng, tự nguyện sung công quỹ nhà nước gần 9,6 tỷ đồng.

Ông Quyết và hai em gái cũng được xác nhận đã nộp xong khoản tiền trên 684 tỷ đồng liên đới truy nộp sung công quỹ nhà nước, hưởng lợi bất chính từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Tại giấy xác nhận, Thi hành án dân sự TP Hà Nội nêu thông tin về các biên lai nộp tiền của 3 anh em ông Trịnh Văn Quyết cho các khoản nêu trên.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Minh Đức).

Ngoài ra, khoản tiền trên 1.783 tỷ đồng bồi thường cho 27.881 bị hại cũng đã được gia đình ông Trịnh Văn Quyết nộp đầy đủ. Tuy nhiên, cơ quan thi hành án không thấy gia đình ông Quyết xin cấp giấy xác nhận đã hoàn tất thi hành án với số tiền này.

“Có thể gia đình họ sẽ sử dụng các biên lai nộp đầy đủ số tiền này tại cơ quan thi hành án dân sự để nộp cho cơ quan quản lý trại giam, cơ quan thi hành án hình sự”, nguồn tin cho hay.

Giấy xác nhận hoàn tất thi hành án dân sự được coi là một trong những điều kiện cần thiết để xem xét đến việc giảm án tù sau này.

Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết, ông Trịnh Văn Quyết và em gái đã nộp đủ tiền đảm bảo thi hành án đối với toàn bộ nghĩa vụ thi hành án dân sự trong vụ án.

Ông Quyết bị khởi tố vào tháng 3/2022. Cuối tháng 6 vừa qua, hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết tổng hình phạt 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, áp dụng hình phạt tiền đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán - so với án sơ thẩm ông Quyết được giảm 14 năm tù.