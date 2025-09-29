TPHCM xem xét chuyển mục đích một phần đất rừng ở Côn Đảo để làm dự án

Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 4, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 29/9, UBND TPHCM đã gửi tới tờ trình về đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo giai đoạn 2. Phần đất được chuyển mục đích nhằm xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3.

UBND TPHCM cho biết, tổng diện tích rừng thuộc Dự án là 1,12ha. Trong đó, diện tích 0,0754ha đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nên không thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ trình bày các tờ trình tại kỳ họp (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phần diện tích 0,8177ha đã được HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. Phần diện tích 0,2269ha chưa thực hiện chuyển mục đích đất rừng sang đất khác do vướng tranh chấp đất đai.

Đến nay, TAND Tối cao đã xác định phần đất này là rừng phòng hộ. Do đó, UBND TPHCM đề nghị được chuyển mục đích sử dụng 0,2269ha đất rừng nói trên để thực hiện dự án.

Phần đất này là rừng phòng hộ ngoài quy hoạch 3 loại rừng do UBND đặc khu Côn Đảo quản lý.

Theo UBND TPHCM, việc đầu tư một số tuyến đường tại khu dân cư số 3 thuộc dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo giai đoạn 2 nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề để xây dựng và phát triển khu dân cư mới của Côn Đảo theo quy hoạch ở phía Tây - Bắc hồ Quang Trung, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo theo quy hoạch phân khu 1/2000.

Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cũng như thu hút đầu tư và phát triển du lịch trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo.

Dự án cũng tạo tiền đề xây dựng đồng bộ các cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác đáp ứng yêu cầu phát triển vượt bậc và đảm bảo an ninh quốc phòng trên đảo, xây dựng Côn Đảo phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội, du lịch gắn với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo vệ môi trường.

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM cũng xem xét tờ trình về việc ban hành nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 26/2008 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định bảng giá các loại rừng.

Theo UBND TPHCM, việc bãi bỏ nghị quyết trên nhằm hủy bỏ quy định không còn phù hợp với thực tiễn, trái với quy định mới hiện hành, từ đó tăng cường tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý Nhà nước, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và tuân thủ pháp luật, giúp hệ thống pháp luật luôn phù hợp với sự phát triển của xã hội.