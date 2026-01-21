Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ ba

Chiều qua (20/1), các đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành thảo luận tại Đoàn về dự thảo các văn kiện trình Đại hội.

Các dự thảo văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thảo luận tại Đoàn, chiều 20/1 (Ảnh: TTXVN).

Trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng tại phiên khai mạc Đại hội sáng 20/1, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng đã thể hiện bản lĩnh, năng lực lãnh đạo để đất nước chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII với nhiều kết quả rất quan trọng về kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, nhiều quyết sách chiến lược mang tính đột phá đã được triển khai quyết liệt. Trong đó, cuộc cách mạng về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đạt được các mục tiêu chiến lược, là bước chuyển quan trọng về tư duy quản trị quốc gia, mở ra không gian phát triển mới, vì tương lai lâu dài của đất nước.

Theo Tổng Bí thư, nhiệm kỳ Đại hội XIII tiếp tục khẳng định bài học lớn: Trong "sóng to gió lớn", thậm chí là "bão táp", điều quyết định là bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, là ý chí thống nhất, là sức mạnh đại đoàn kết, là phương pháp tổ chức thực hiện, là kỷ luật, kỷ cương và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

“Chúng ta có quyền phấn khởi, tự hào về những kết quả quan trọng, nổi bật đã đạt được, nhưng tự hào để thêm trách nhiệm, thêm động lực phấn đấu, tuyệt đối không được "ngủ quên bên vòng nguyệt quế", Tổng Bí thư lưu ý.

Tổng Bí thư nhấn mạnh văn kiện lần này thể hiện rõ sự đổi mới mạnh mẽ tư duy về phát triển: Xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm; thể chế hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng; phát triển xanh, bền vững, hiệu quả; kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu là yêu cầu bắt buộc; hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng suất lao động là thước đo chất lượng tăng trưởng.

“Nhiều chủ trương, quyết sách đúng sẽ vẫn nằm trên giấy nếu thực thi chậm, thực thi kém hiệu quả hoặc bị lệch chuẩn trong quá trình triển khai”, Tổng Bí thư lưu ý và yêu cầu có cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả.

Đại hội XIV của Đảng khai mạc sáng 20/1 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Với mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến 2045, Tổng Bí thư cho rằng Đại hội XIV của Đảng có trọng trách lịch sử xác lập những quyết sách mang tính "bệ phóng" để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Mục tiêu tổng quát được Tổng Bí thư nhấn mạnh là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

“Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.