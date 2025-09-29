TPHCM tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 29/9, các đại biểu đã thông qua tờ trình của UBND thành phố về việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Theo đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM chính thức hoạt động từ ngày 1/10, trên cơ sở tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Xây dựng. Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và các hoạt động khác của UBND TPHCM.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đồng thời, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành Trung ương có liên quan.

UBND TPHCM cho biết, kể từ ngày 1/7, thành phố sau sáp nhập là đô thị đặc biệt với 168 đơn vị hành chính cấp xã và đặc khu, có tổng diện tích hơn 6.772km2, dân số trên 14 triệu người. Điều này yêu cầu cần có sự đổi mới tư duy, tầm nhìn, phát huy sự năng động, sáng tạo của thành phố trong quy hoạch và việc quản lý phát triển vùng.

Trong bối cảnh không gian địa lý rộng lớn và đa dạng, phức tạp, TPHCM mới cần có sự điều chỉnh về quy hoạch, kiến trúc đô thị, đồ án quy hoạch tạo không gian mở ở góc độ rộng hơn, với tầm nhìn và chiến lược mới, tận dụng được lợi thế của ba địa phương trước khi hợp nhất.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, TPHCM có không gian địa lý rộng lớn cùng dân số trên 14 triệu người (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trong đó TPHCM mới hướng tới mục tiêu nằm trong top 100 thành phố đáng sống trên thế giới. Đồng thời, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, TPHCM cần chủ động, quyết liệt và sáng tạo để trở thành một siêu đô thị, trung tâm tài chính, sản xuất, logistics và đổi mới sáng tạo tầm khu vực và thế giới, kỳ vọng thành phố sẽ phát huy tinh thần của khát vọng “Việt Nam hùng cường vào năm 2045”.

Do đó, việc thành lập một cơ quan chuyên môn về quy hoạch kiến trúc (Sở Quy hoạch - Kiến trúc) để tham mưu cho UBND TPHCM và quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc là hết sức cần thiết và cấp bách.