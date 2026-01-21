Yêu cầu tạm dừng hoạt động công ty sản xuất viên nén gỗ ở Đồng Nai

Ngày 21/1, đoàn công tác của UBND phường Bình Phước đã có buổi kiểm tra tại Công ty TNHH Thương mại Hòa Bình Green, liên quan đến phản ánh của người dân về hoạt động sản xuất viên nén gỗ gây ô nhiễm môi trường.

Ông Đào Đình Chí (áo trắng), Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước, cùng công an địa phương tại buổi kiểm tra (Ảnh: Trang thông tin phường Bình Phước).

Tại trụ sở công ty ở khu phố Tiến Hưng 4, ông Đào Đình Chí, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước, cùng lực lượng chức năng đã kiểm tra các hồ sơ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các điều kiện về đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đoàn cũng tiến hành quan trắc để ghi nhận các chỉ số môi trường tại xưởng sản xuất của doanh nghiệp.

Qua kiểm tra và làm việc với đại diện doanh nghiệp, đoàn công tác đã phát hiện một số vi phạm. Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước Đào Đình Chí yêu cầu công ty tạm dừng hoạt động ngay lập tức và cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị để kiểm tra theo quy định.

Lực lượng chức năng tiến hành quan trắc để ghi nhận các chỉ số môi trường tại xưởng sản xuất (Ảnh: Trang thông tin phường Bình Phước).

Ông Đào Đình Chí đã giao Công an phường Bình Phước và Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị kiểm tra toàn diện đối với doanh nghiệp này và báo cáo cụ thể cho lãnh đạo phường.

Trường hợp công ty này vẫn cố tình hoạt động, công an địa phương phải báo cáo Công an tỉnh Đồng Nai để xử lý theo thẩm quyền.