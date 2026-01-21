Cảnh sát bắn tỉa chốt trực trên các điểm cao bảo vệ Đại hội Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, do đó công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai với yêu cầu ở mức cao nhất.

Trong thế trận bảo vệ Đại hội, những “lá chắn” nơi điểm cao là các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Đây là lực lượng nòng cốt được bố trí tại các khu vực trọng điểm, mục tiêu quan trọng, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, bảo vệ theo phương án đã xây dựng.

Tại nhiều vị trí, lực lượng làm nhiệm vụ duy trì chốt trực nghiêm túc, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực nhạy cảm. Công tác tuần tra, canh gác được triển khai liên tục, kết hợp giữa các tổ công tác để bảo đảm không tạo “khoảng trống” trong kiểm soát.

Nhiều điểm cao xung quanh địa điểm diễn ra Đại hội Đảng được Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 bố trí một số tổ quan sát bắn tỉa làm nhiệm vụ (Ảnh: Bộ Công an).

Bên cạnh việc bảo vệ mục tiêu, các tổ công tác cũng được giao nhiệm vụ chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện nguy cơ phức tạp, phối hợp xử lý từ sớm, từ xa, không để phát sinh tình huống bị động, bất ngờ.

Trên các điểm cao về an ninh, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 được phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng ca trực, bảo đảm trực chiến 24/24h trong các khung thời gian quan trọng.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng làm nhiệm vụ duy trì đội hình, trang bị đầy đủ, sẵn sàng cơ động theo yêu cầu. Mỗi tổ công tác đều đặt yêu cầu kỷ luật, kỷ cương lên hàng đầu, thực hiện nghiêm điều lệnh, quy trình công tác và các phương án bảo vệ đã được phê duyệt.

Đại úy Nguyễn Trọng Nam (Ảnh: Bộ Công an).

Theo Đại úy Nguyễn Trọng Nam, cán bộ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động), ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo cấp trên, tổ công tác của anh được phân công thực hiện nhiệm vụ bắn tỉa, quan sát, theo dõi và cảnh giới trên cao.

Đại úy Nam cho biết đây là nhiệm vụ mang tính đặc thù cao, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, bản lĩnh vững vàng và tinh thần trách nhiệm ở mức cao nhất, nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự Đại hội.

“Tổ công tác gồm 3 cán bộ, chiến sĩ, hằng ngày đều bảo đảm đúng vị trí, đúng thời gian kíp trực. Chúng tôi sẵn sàng từ sớm trước khi các đoàn đại biểu đến khu vực họp, với yêu cầu không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào dù là nhỏ nhất”, Đại úy Nguyễn Trọng Nam chia sẻ.

Làm nhiệm vụ trên cao trong suốt thời gian Đại hội diễn ra đồng nghĩa với việc các cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn so với lực lượng ứng trực bên dưới. Thời tiết Hà Nội những ngày này thất thường, mưa phùn xen lẫn gió lạnh, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà còn đặt ra yêu cầu khắt khe trong công tác bảo quản, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu của vũ khí, trang bị.

Để bảo đảm nhiệm vụ, các tổ công tác đã chủ động chuẩn bị thêm công cụ hỗ trợ, phương án che chắn phù hợp, đồng thời chú trọng trang bị mang mặc kỹ lưỡng hơn, giúp cán bộ, chiến sĩ có thể bám trụ vị trí trong thời gian dài.

Các tổ công tác Cảnh sát đặc nhiệm triển khai túc trực 24/24h (Ảnh: Bộ Công an).

Dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm luôn xác định rõ đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cả đất nước. Với họ, mỗi nhiệm vụ được giao đều là mệnh lệnh, song bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIV còn là niềm vinh dự lớn lao.

Vì vậy, tinh thần sẵn sàng trong mọi tình huống, mọi tư thế, cùng sự tỉnh táo và kỷ luật tuyệt đối luôn được đặt lên hàng đầu.

Không chỉ là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ, các cán bộ, chiến sĩ còn góp phần tạo “vành đai” an toàn, ổn định tại khu vực trọng điểm, qua đó giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm môi trường thuận lợi để tổ chức thành công Đại hội.

Theo yêu cầu nhiệm vụ, các đơn vị tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng cao, đồng thời tăng cường phối hợp trong nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các yếu tố phức tạp để xử lý nghiêm theo quy định, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.