Vụ rơi 2 cây vàng xuống sông Hương: Tìm thấy cây vàng còn lại

Lúc 11h30 ngày 20/1, các thợ lặn thuộc Đội SOS75 Huế đã tìm thấy cây vàng thứ 2 của người dân bị rơi xuống sông Hương, đoạn cầu đi bộ bằng gỗ lim, thuộc địa bàn phường Thuận Hóa, thành phố Huế.

Sau khi tìm thấy vàng, Đội SOS75 Huế đã trao trả tài sản cho người dân. Chủ nhân số vàng nêu trên là một phụ nữ người Huế chứ không phải du khách như thông tin ban đầu.

Các thành viên Đội SOS75 Huế và nữ chủ nhân số vàng bị rơi xuống sông Hương (Ảnh: Cao Tiến).

Theo chủ nhân số tài sản nêu trên, vào khoảng 19h ngày 19/1, vợ chồng chị ra cầu gỗ lim để đi dạo không may đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương. Đây là vàng miếng Thuỵ Sĩ, có giá trị hơn 300 triệu đồng.

Sau khi xảy ra sự việc, các thành viên Đội SOS75 Huế đã dùng thiết bị chuyên dụng, lặn tìm thấy một miếng vàng và trao trả cho chủ nhân ngay trong đêm.

Do bình dưỡng khí cạn kiệt và máy bơm oxy gặp sự cố, các thợ lặn đã phải tạm dừng tìm kiếm.

Đội SOS75 Huế mang theo thiết bị chuyên nghiệp, hỗ trợ các thợ lặn tìm kiếm miếng vàng dưới sông (Ảnh: Cao Tiến).

Đến sáng 20/1, Đội SOS75 Huế mang theo camera dưới nước để dò, hỗ trợ các thợ lặn tìm miếng vàng còn lại. Sau hơn 1 giờ ngụp lặn, các lực lượng tìm kiếm đã tìm được miếng vàng lên bờ trong sự vui mừng của người dân.

Trước đó vào tối 19/1, mạng xã hội lan truyền thông tin và hình ảnh về việc người dân đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương, giá trị tài sản bị mất ước tính hơn 300 triệu đồng.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, trong đó có nhiều ý kiến hoài nghi về tính trung thực của thông tin được đăng tải.