Chính quyền thông tin về “nông trại Hồ Vàng” đang xôn xao trên mạng xã hội

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến việc tu tập và mối quan hệ phức tạp giữa một người phụ nữ giàu có tên N.T.M.T. cùng người đàn ông tên T.M.T..

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, do tin lời ông T.M.T., trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, bà T. đã nhiều lần cúng dường tiền để xây dựng các khu tịnh thất trong khuôn viên đất tại nông trại Hồ Vàng, xã Mỹ Sơn (tỉnh Khánh Hòa).

Nông trại Hồ Vàng ở xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Hữu Long).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Quý Minh Trung, Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, các đơn vị chức năng của xã đã kiểm tra.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy nông trại Hồ Vàng là đất nông nghiệp, thuộc sở hữu của cá nhân tại địa phương. Hiện khu vực này chủ yếu trồng các loại cây như nho, táo…

Theo ông Trung, qua rà soát tại nông trại không phát hiện các khu tịnh thất liên quan đến hoạt động tôn giáo.

“Theo thông tin xác minh, ông T.M.T. và một số người từng đến nông trại Hồ Vàng để thăm chơi, chứ không sinh sống tại đây”, ông Trung cho hay.

Lãnh đạo xã Mỹ Sơn cũng cho biết việc kiểm tra, nắm tình hình xuất phát từ những thông tin lan truyền trên mạng xã hội; đến nay địa phương chưa nhận được đơn thư chính thức từ người dân.