Cố tình vượt rào chắn đường sắt, tài xế taxi bị phạt 5 triệu đồng

Tối 5/3, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết đã lập biên bản xử phạt tài xế T.Đ.N. (SN 1972, ở Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô vượt rào chắn đường sắt.

Với vi phạm trên, anh N. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, tước GPLX 2 tháng.

Tài xế N. điều khiển xe taxi và có hành vi vượt rào chắn đường sắt (Ảnh: Công an cung cấp).

16h cùng ngày, tại đường ngang Lý Thánh Tông - Nguyễn Đức Thuận (xã Gia Lâm), Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 phát hiện tài xế T.Đ.N. điều khiển xe taxi BKS 29E-067.xx vượt rào chắn đường sắt.

Theo nhà chức trách, thời điểm đó, đèn tín hiệu đường sắt báo sắp có tàu đi qua, rào chắn đang hạ xuống, tuy nhiên tài xế N. vẫn điều khiển ô tô cố tình lao qua đường sắt. Hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho tài xế mà còn gây mất an toàn với đoàn tàu đang chạy tới.

CSGT sử dụng camera nghiệp vụ để ghi hình các trường hợp vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Cũng trong ca công tác chiều nay, Tổ CSGT đã phát hiện, xử lý vi phạm của anh P.S.N. (SN 2007, ở Hà Nội), do điều khiển xe máy BKS 29G1-890.xx vượt rào chắn đường sắt. Mức phạt dành cho nam tài xế xe máy là 900.000 đồng.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông qua các điểm giao cắt với đường sắt cần tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng chức năng, không vì vội vàng mà vi phạm, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.