Cô gái chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng cho tài khoản lạ

Tối 5/3, Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết đã hỗ trợ một cô gái nhận lại số tiền lớn do chuyển nhầm vào tài khoản người khác.

Khoảng 17h cùng ngày, chị Trần Thị Mỹ Dung (SN 1982, trú tại thôn Tân Thành, xã Kỳ Anh) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 1,3 tỷ đồng từ một người lạ.

Chị Dung (bên trái) bàn giao lại số tiền 1,3 tỷ đồng cho chị Minh (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận thấy có thể ai đó đã chuyển nhầm, chị Dung trình báo sự việc tới Công an xã Kỳ Anh. Lực lượng chức năng vào cuộc và xác định người chuyển tiền là chị Hà Thị Minh (SN 1999, trú tại xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh).

Sau khi mời hai bên đến trụ sở làm việc, công an đã hỗ trợ hoàn tất các thủ tục để chị Dung bàn giao lại toàn bộ số tiền 1,3 tỷ đồng cho chị Minh. Nhận lại được số tiền lớn do chuyển nhầm, chị Minh không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới chị Dung cùng lực lượng công an đã kịp thời hỗ trợ.

Theo Công an xã Kỳ Anh, việc làm của chị Dung là nghĩa cử đẹp, thể hiện sự trung thực và tinh thần trách nhiệm, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Qua sự việc, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, số tiền trước khi xác nhận để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc.