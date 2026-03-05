Sau va chạm, nữ tài xế lái xe bán tải lao vào nhà dân

Chiều 5/3, lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Tây (Gia Lai) xác nhận vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua tổ dân phố Phụng Du 2.

Khoảng 10h30, xe tải biển kiểm soát 79C-083.xx do tài xế C.K.K. (SN 1972, trú xã Hòa Xuân, Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc, xảy ra va chạm với ô tô bán tải biển kiểm soát 77A-347.xx, do chị Đ.T.N.H. (SN 1985, trú phường Bồng Sơn) điều khiển, chạy cùng chiều.

Ô tô bán tải lao lên vỉa hè, tông sập cửa nhà dân sau va chạm trên quốc lộ 1 qua Gia Lai (Ảnh: Đức Minh).

Sau cú va chạm, ô tô bán tải mất lái lao vào nhà ông Trịnh Hiển bên đường, làm hư hỏng cửa sắt, phương tiện hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng khiến nữ tài xế bị xây xát.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.