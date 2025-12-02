Phú Thọ đạt kết quả vượt bậc về giảm nghèo bền vững

Từ ngày 1/7, tỉnh Phú Thọ mới hợp nhất ba tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ cũ, bỏ cấp huyện và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Tính đến hết tháng 9, tỉnh Phú Thọ đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025 của chương trình. Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; các dự án, tiểu dự án thành phần được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh tiếp tục giảm, phấn đấu giảm xuống còn 2,75% vào cuối năm 2025, hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo theo kế hoạch thực hiện chương trình năm 2025 của tỉnh.

Mô hình nuôi cá chép đỏ tại Phú Thọ giúp giảm nghèo hiệu quả (Ảnh: Vy Vy).

Nhận xét về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ khi khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Nguyễn Văn Quân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ cho biết, công tác chỉ đạo, điều hành chương trình trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, thống nhất và đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ máy quản lý được tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; công tác phân cấp, phân quyền được thực hiện rõ ràng, góp phần rút ngắn quy trình thẩm định, phân bổ và giải ngân nguồn vốn, đảm bảo tiến độ thực hiện.

Đặc biệt, cấp xã, phường được tăng cường thẩm quyền, chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn dự án, tiểu dự án và phương án hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế. Nhờ đó, nhiều mô hình sinh kế, hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề và đầu tư hạ tầng thiết yếu được triển khai linh hoạt, kịp thời, phát huy hiệu quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu của người dân. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành được duy trì chặt chẽ, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng triển khai chương trình.

"Nhìn chung, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý, điều hành, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của địa phương, bảo đảm việc triển khai chương trình đạt hiệu quả, đồng bộ, minh bạch và bền vững. Công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương được tăng cường; bộ máy được tinh gọn, giảm khâu trung gian, giúp rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách giảm nghèo", ông Nguyễn Văn Quân đánh giá.

Bảo Châu