Phú Thọ thi tuyển kiến trúc cầu Hòa Bình 5

Công trình cầu Hòa Bình 5 thuộc dự án “Phát triển hạ tầng du lịch tỉnh Hòa Bình” (nay là tỉnh Phú Thọ). Địa điểm xây dựng cầu tại phường Kỳ Sơn và phường Tân Hòa (Phú Thọ), điểm đầu giao với đường Hòa Lạc - Hòa Bình có địa hình bằng phẳng và điểm cuối giao quốc lộ 70B (địa phận phường Tân Hòa) có địa hình đồi núi.

Mục tiêu thi tuyển kiến trúc nhằm có một công trình ấn tượng, tạo điểm nhấn trong không gian đô thị, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị khu vực Hòa Bình.

Dự án cầu Hòa Bình 5 có điểm đầu giao với đường Hòa Lạc - Hòa Bình và điểm cuối giao quốc lộ 70B (Ảnh: Toàn Vũ).

Điều kiện dự thi với tổ chức, người chủ trì bộ môn kiến trúc phải là kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình. Người chủ trì bộ môn kết cấu phải là kỹ sư công trình giao thông có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông hạng I trở lên.

Với cá nhân, ban tổ chức yêu cầu người là chủ nhiệm thiết kế kiến trúc phải có ít nhất 2 công trình tương đương với công trình cầu Hòa Bình 5 trong thời gian 10 năm gần đây (2015-2025).

Hạn cuối nộp bài thi tuyển phương án kiến trúc cầu Hòa Bình 5 là ngày 10/12; giải nhất 120 triệu đồng, giải nhì 80 triệu đồng và giải ba 50 triệu đồng.

Tổ chức, cá nhân có phương án dự thi đạt giải cao nhất (được chọn) sẽ được chỉ định thầu thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định Luật Kiến trúc và Nghị định 85/2020 của Chính phủ.

“Trong trường hợp chỉ định thầu không thành công vì lý do bất khả kháng, chủ đầu tư có quyền mời đơn vị khác thực hiện bước tiếp theo, quyền tác giả sẽ được chủ đầu tư đảm bảo theo quy định hiện hành”, Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình cho hay.

Tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7. Tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 9.361km2, quy mô dân số hơn 4 triệu người và có 148 đơn vị hành chính cấp xã.