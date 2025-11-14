Hợp nhất Đoàn Luật sư tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình

Trong thời hạn 30 ngày, ba đoàn luật sư trên có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Đoàn Luật sư tỉnh Phú Thọ (sau hợp nhất); đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đoàn Luật sư tỉnh Phú Thọ (sau hợp nhất) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng như nội quy Đoàn Luật sư tỉnh Phú Thọ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cơ quan này chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp Phú Thọ.

Thẻ luật sư (Ảnh: Liên đoàn Luật sư Việt Nam).

Đoàn luật sư có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành quyết định cho phép đổi tên Liên đoàn Taekwondo tỉnh Vĩnh Phúc thành Liên đoàn Taekwondo tỉnh Phú Thọ.

Liên đoàn này là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tự nguyện thành lập của các tổ chức, cá nhân là võ sư, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, những người ham thích tập luyện môn võ thuật Taekwondo đang sinh sống và hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Liên đoàn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt. Trụ sở của liên đoàn đặt tại thôn 2, xã Vĩnh Hưng, Phú Thọ.

Liên đoàn Taekwondo tỉnh Phú Thọ chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động theo quy định pháp luật.