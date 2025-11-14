TPHCM chuyển mục đích hơn 8ha rừng tại 2 khu vực để làm dự án

Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sáng 14/11, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đã trình bày tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường dây 500kV Bình Dương 1 - rẽ Sông Mây - Tân Định và tờ trình đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án thành phần 1 - giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TPHCM (đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn).

Đây là những dự án hạ tầng mang tính quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đã trình bày các tờ trình tại kỳ họp (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trong đó, dự án thành phần 1 - giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TPHCM cần chuyển mục đích sử dụng đối với hơn 8ha rừng thuộc phường Tân Uyên, do Hạt Kiểm lâm Tân Uyên - Phú Giáo quản lý. Việc chuyển đổi này là phù hợp quy hoạch đã được phê duyệt.

Dự án thành phần 1 - giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TPHCM phù hợp với quy hoạch tỉnh Bình Dương cũ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, đã được Thủ tướng phê duyệt hồi tháng 8/2024. Dự án đi qua địa giới hành chính tỉnh Bình Dương cũ với tổng diện tích chiếm dụng đất khoảng 263ha.

Tổng diện tích đất rừng phục vụ dự án đường dây 500kV Bình Dương 1 - rẽ Sông Mây - Tân Định là hơn 0,15ha thuộc địa bàn xã Phú Giáo và xã Bắc Tân Uyên, là phần rừng sản xuất do Công ty Cổ phần Nông Lâm nghiệp Bình Dương được giao quản lý.

Theo UBND TPHCM, việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với phần diện tích trên là đảm bảo chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Việc đầu tư xây dựng dự án đường dây 500kV Bình Dương 1 - rẽ Sông Mây - Tân Định phù hợp với điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với các đại biểu bên lề kỳ họp (Ảnh: Q.Huy).

Dự án đường dây 500kV Bình Dương 1 - rẽ Sông Mây - Tân Định là một trong những công trình truyền tải điện được đầu tư xây dựng đồng bộ với trạm biến áp 500kV Bình Dương 1. Trạm biến áp này đang được thi công, dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2025, với nhiệm vụ cấp nguồn cho phụ tải khu vực Bình Dương cũ và lân cận.

Dự án cũng đóng vai trò tạo mạch vòng liên kết, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và vùng Đông Nam Bộ.

UBND TPHCM đánh giá, hồ sơ dự án đủ căn cứ, điều kiện để HĐND thành phố quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. UBND TPHCM chịu hoàn toàn trách nhiệm trước HĐND và pháp luật về nội dung này.

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM cũng xem xét, thông qua nhiều tờ trình về các công trình, dự án. Trong đó có các tờ trình về chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền là dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh; nâng cấp đường 991 đoạn từ quốc lộ 51 tới Vành đai 4; đầu tư dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn…