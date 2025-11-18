Ông Lê Văn Hẳn làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Chiều 18/11, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) và biểu quyết thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Út. Ông Út vừa được Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Ông Lê Văn Hẳn nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo HĐND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

HĐND tỉnh Tây Ninh đã bầu ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Ông Lê Văn Hẳn (SN 1970, quê Vĩnh Long) có trình độ Cử nhân Sư phạm văn học, Cử nhân Hành chính học, Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Hẳn đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt tại tỉnh Trà Vinh (cũ) và giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh từ 11/2020 đến 6/2025.

Ngày 30/6, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025; sau đó được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 3/10, ông tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030 và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.