Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Tây Ninh

Sáng 17/11, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Phú Nhơn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết và đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn, Quân khu 7, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đông đảo người dân khu phố.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại ngày hội (Ảnh: M.H.).

Báo cáo tại ngày hội cho biết khu phố Phú Nhơn có 559 hộ với hơn 2.500 nhân khẩu, được chia thành 11 tổ dân cư. Người dân chủ yếu làm nghề tiểu thương, viên chức, công nhân; đời sống ổn định, trình độ dân trí cao. Khu phố hiện còn 2 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo.

Nhiều năm qua, cán bộ và người dân duy trì tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển địa phương. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục phát huy hiệu quả rõ nét.

Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của Tây Ninh và thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Đại tướng, sau hợp nhất, tỉnh có nhiều cơ hội bứt phá với không gian phát triển mới, được xây dựng trên nền tảng văn hóa và truyền thống cách mạng của hai vùng đất.

Trong 10 tháng đầu năm, Tây Ninh đạt nhiều kết quả nổi bật: thu ngân sách gần 44.000 tỷ đồng, vượt dự toán; giải ngân đầu tư công hơn 67%; quốc phòng - an ninh được bảo đảm; nhiều địa phương đạt chuẩn “Nông thôn mới nâng cao”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chụp hình lưu niệm cùng người dân tại phường Long An (Ảnh: M.H.).

Biểu dương khu phố Phú Nhơn với 98% hộ đạt danh hiệu văn hóa, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao tinh thần đoàn kết và sự sáng tạo của người dân. Ông nhấn mạnh Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn bó với nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, toàn quân đã hỗ trợ xây dựng hơn 18.000 căn nhà tình nghĩa, phụng dưỡng gần 700 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và huy động hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Đại tướng đề nghị Tây Ninh tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, lắng nghe tâm tư của người dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.