Ông Lê Văn Hẳn giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Sáng 18/11, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Văn Hẳn được chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Ông Nguyễn Văn Út được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (Ảnh: M.H.).

Ông Lê Văn Hẳn (SN 1970, quê quán tại tỉnh Vĩnh Long), có trình độ Cử nhân Sư phạm văn học, Cử nhân Hành chính học, Thạc sỹ Quản lý giáo dục; Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Hẳn từng đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt tại Trà Vinh (cũ), là Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh từ tháng 11/2020 đến tháng 6/2025.

Ngày 30/6, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025; được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 3/10, ông tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030; giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm cũng thông tin về quyết định giới thiệu ông Lê Văn Hẳn để HĐND tỉnh Tây Ninh bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Cùng với đó, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Út - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, giới thiệu để HĐND tỉnh Đồng Nai bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh.