Ông Lê Minh Hưng trở thành Thủ tướng nhiệm kỳ mới

Nghị quyết bầu Thủ tướng nhiệm kỳ mới được Quốc hội biểu quyết thông qua chiều 7/4.

Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng được thông qua với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (100% đại biểu có mặt, 99% tổng số đại biểu Quốc hội).

Với việc thông qua nghị quyết này, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trở thành Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031.

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng là người kế nhiệm của ông Phạm Minh Chính.

Ngay sau khi được bầu, tân Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê ở Hà Tĩnh, có trình độ Thạc sĩ Chính sách công.

Ông là Ủy viên Trung ương khóa XII, XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV và đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Trong quá trình công tác, ông Lê Minh Hưng có thời gian dài làm việc ở Ngân hàng Nhà nước và kinh qua nhiều chức vụ, từ chuyên viên, trưởng phòng đến phó vụ trưởng, vụ trưởng rồi đảm nhiệm cương vị Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong 3 năm, từ tháng 10/2011 đến 10/2014.

Sau giai đoạn này, ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương trong hơn 1 năm, trước khi quay trở về công tác tại Ngân hàng Nhà nước và giữ vị trí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Sau gần một nhiệm kỳ đảm nhiệm cương vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Lê Minh Hưng tiếp tục được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng vào tháng 10/2020, sau đó được bầu vào Ban Bí thư rồi Bộ Chính trị khóa XIII (5/2024).

Trong khoảng một tháng từ 5/2024 đến 6/2024, ông Lê Minh Hưng đảm nhiệm đồng thời hai cương vị quan trọng trong cơ quan Đảng Trung ương là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Khi nhân sự cho vị trí Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được kiện toàn, từ tháng 6/2024, ông tiếp tục đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại Đại hội XIV của Đảng, ông Lê Minh Hưng được bầu làm Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV và được phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV, đồng thời đảm nhận trọng trách Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho đến khi được Quốc hội khóa XVI tín nhiệm bầu làm Thủ tướng.