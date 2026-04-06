Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Sau phiên khai mạc sáng 6/4, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI bắt đầu quy trình làm công tác nhân sự, với chức danh lãnh đạo chủ chốt đầu tiên được kiện toàn là Chủ tịch Quốc hội.

Theo chương trình kỳ họp, cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình Quốc hội số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI để Quốc hội thảo luận, trước khi biểu quyết thông qua.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Phạm Thắng).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV sau đó trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XVI.

Danh sách này sẽ được Quốc hội thông qua trước khi các đại biểu bỏ phiếu bầu. Việc bầu Chủ tịch Quốc hội được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội khóa XVI thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội đồng thời bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.