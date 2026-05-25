Phó Thủ tướng trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa

Sáng 25/5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL).

Trước đó, Thủ tướng đã ký Quyết định số 919 tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên Trung ương dự khuyết, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ảnh: Bộ VHTT&DL).

Trao quyết định và chúc mừng tân Thứ trưởng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá qua nhiều cương vị công tác khác nhau, ông Nguyễn Huy Dũng đều thể hiện rõ năng lực, trình độ, uy tín và tâm huyết, có nhiều đóng góp cho Chính phủ trong thực hiện các mục tiêu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Phó Thủ tướng, việc lựa chọn, điều động ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ VHTT&DL đã được cân nhắc kỹ lưỡng, với kỳ vọng bổ sung nguồn nhân lực trẻ, tạo thêm động lực và sinh khí mới cho Bộ cũng như toàn ngành trong giai đoạn phát triển mới.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu đặt ra hiện nay là thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện với các lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch, tạo động lực cho tăng trưởng hai con số, đồng thời hình thành hệ giá trị mới thúc đẩy sự phát triển của ngành trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Bộ VHTT&DL).

Nhấn mạnh nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, Phó Thủ tướng định hướng Bộ cần ưu tiên huy động mọi nguồn lực, trí tuệ và tâm huyết để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, quyết liệt.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ tiếp tục đổi mới tư duy quản trị trong các lĩnh vực của ngành, đặc biệt là quản trị văn hóa trên môi trường số; quản trị và thúc đẩy phát triển du lịch dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Chính phủ kỳ vọng ông Nguyễn Huy Dũng sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành cũng như đất nước.

Tân Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Bộ VHTT&DL).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Huy Dũng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, nhanh chóng hòa nhập và cống hiến cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần nhỏ bé vào việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa nghìn năm của dân tộc.

Ông Nguyễn Huy Dũng cam kết sẽ tận tâm, tận lực cùng tập thể lãnh đạo Bộ và toàn ngành đoàn kết, kế thừa và phát triển để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, với tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, sự chuyên nghiệp của một công chức và tình yêu sâu nặng với đất nước.

Với bước kiện toàn nhân sự này, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch gồm 7 người, Bộ trưởng là bà Lâm Thị Phương Thanh. 6 Thứ trưởng là các ông, bà: Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong, Phan Tâm và Nguyễn Huy Dũng.