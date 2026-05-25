Hà Nội công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ

Sáng 25/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Phạm Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình, tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Ban Bí thư quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đối với các ông: Nguyễn Thành Long, Chánh Văn phòng Thành ủy, Thiếu tướng, cán bộ công an biệt phái (nguyên Phó giám đốc Công an thành phố); Nguyễn Hoài Nam, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế; Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiến Thắng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ (Ảnh: CTV).

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy phân công Thành ủy viên đối với ông Nguyễn Thành Long, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy để điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Việt Hà, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Ông Lê Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm.

Ông Lê Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà, được điều động để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các Thường trực Thành ủy trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ (Ảnh Quang Thái).

Theo quyết định được công bố tại hội nghị, bà Đỗ Thị Lan Hương, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà.

Ông Nguyễn Trúc Anh, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm.

Ông Nguyễn Đình Trường, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Huy, Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuyên, được điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Tổ nghiên cứu cơ chế, chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy.

Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuyên.

Ông Nguyễn Xuân Minh, Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín, được điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Tổ nghiên cứu cơ chế, chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy.