Thủ tướng gợi ý chính sách cho thuê nhà 15-20 năm, giảm nhu cầu sở hữu nhà

Chiều 25/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn Thủ đô.

Cuộc làm việc nhằm khẩn trương triển khai các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế.

Mô hình cho thuê chung cư sẽ làm thay đổi tư duy phát triển nhà ở

Ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê là định hướng chiến lược, được nhận định làm thay đổi tư duy về phát triển thị trường nhà ở của nước ta trong giai đoạn tới.

Theo Thủ tướng, Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, là một trong những đô thị có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất cả nước. Việc lựa chọn Hà Nội để bàn kỹ, thống nhất phương án cụ thể khả thi, làm điểm về phát triển nhà ở cho thuê, chính là để rút kinh nghiệm, hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm nhân rộng ra các đô thị lớn khác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nhấn mạnh phải thẳng thắn nhận diện những tồn tại như thị trường nhà ở còn lệch pha nghiêm trọng giữa cung và cầu; cơ cấu sản phẩm thiên về nhà ở thương mại và nhà ở để bán, trong khi phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn có giá phù hợp với thu nhập của người dân còn rất hạn chế.

Trong khi đó, một bộ phận tài sản công về nhà ở bị sử dụng kém hiệu quả, gây lãng phí; cơ chế, chính sách chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư nhà ở cho thuê dài hạn.

Nhận định đây là những vấn đề không thể giải quyết trong một sớm một chiều nhưng phải bắt tay vào làm ngay, làm quyết liệt, không thể trì hoãn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh một số quan điểm chỉ đạo lớn.

Thứ nhất, Thủ tướng yêu cầu chuyển mạnh tư duy về nhà ở, từ chỗ chủ yếu phát triển nhà ở thương mại, sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê, trong đó nhà ở cho thuê với giá hợp lý được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân.

"Nếu chúng ta phát triển tốt phân khúc nhà ở cho thuê sẽ lan tỏa tới các phân khúc khác, nhu cầu sở hữu nhà cũng sẽ giảm rất nhiều", Thủ tướng nhận định.

Thứ hai, Thủ tướng khẳng định Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết.

Thứ ba, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phát triển nhà ở cho thuê phải đặt trong tổng thể quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển khu công nghiệp, giao thông công cộng, thị trường lao động và quản lý dân cư.

Thủ tướng nhấn mạnh cần ưu tiên gắn nhà ở cho thuê với mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD), khu vực cải tạo, chỉnh trang đô thị, các khu công nghiệp và hành lang kinh tế quan trọng, hạ tầng đồng bộ.

Xử lý dứt điểm tình trạng tài sản công về nhà ở bị bỏ hoang

Thứ tư, theo người đứng đầu Chính phủ, cần huy động đa dạng nguồn lực. Ông cho rằng nguồn vốn Nhà nước rất quan trọng nhưng không chỉ trông chờ vào ngân sách, mà cần tập trung khơi thông dòng vốn tư nhân, dòng vốn dài hạn từ các quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng.

Thứ năm, Thủ tướng khẳng định kiên quyết, kiên trì xử lý dứt điểm tình trạng tài sản công về nhà ở bị bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả; đồng thời kiểm soát chặt chẽ, minh bạch các đối tượng hưởng chính sách ưu tiên. Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm kiên quyết ngăn chặn trục lợi chính sách và đầu cơ nhà ở.

Nêu định hướng về giải pháp, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội ưu tiên làm điểm trước, tiên phong, khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn và quỹ đất, quỹ nhà tài sản công đang sử dụng kém hiệu quả để có phương án sắp xếp, phát triển mô hình nhà ở cho thuê.

Việc này phải báo cáo Thủ tướng trong tháng 6.

Hà Nội cũng được yêu cầu chủ động rà soát nhu cầu, đối tượng, cơ chế đầu tư xây dựng và triển khai mô hình nhà ở cho thuê quy mô lớn, bảo đảm chất lượng.

Một mục tiêu quan trọng được Thủ tướng nhấn mạnh là phấn đấu khởi công một số dự án trong tháng 6; sử dụng linh hoạt nguồn thu nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng tiền theo hướng Nhà nước đầu tư, doanh nghiệp chuyên nghiệp vận hành.

Nhấn mạnh hoàn thiện thể chế là vấn đề có tính chất quyết định, Thủ tướng lưu ý nghiên cứu kỹ định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm: Nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách.

Đồng thời, Thủ tướng gợi ý một số nội dung cụ thể như nghiên cứu chính sách thuê nhà 15-20 năm và dài hơn; các dự án nhà ở thương mại phải dành một tỷ lệ nhất định để xây nhà cho thuê…

Cùng với đó, Thủ tướng cho rằng cần đề xuất cơ chế tài chính cụ thể để Nhà nước tham gia và các phương án, hình thức đầu tư phù hợp để thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, phát triển nhà ở cho thuê dài hạn.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất cơ chế cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã được mua lại nhà ở thương mại, nhà ở xã hội với mục đích duy nhất là để cho thuê, hoàn thành trong tháng 6.

Mặt khác, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, trong đó có quỹ nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước (nhà công vụ, nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở xã hội...).

Phát triển nhà ở cho thuê, theo Thủ tướng, là một việc khó, rất thách thức. Đây không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề an sinh xã hội, vấn đề niềm tin của Nhân dân vào sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước. Nếu chúng ta quyết tâm và triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, Thủ tướng khẳng định chắc chắn sẽ thành công.