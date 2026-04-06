Quốc hội khóa mới có 6 Phó Chủ tịch, 2 thành viên là nữ

Chiều 6/4, Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI được thông qua với 487/487 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI được thông qua với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Chân dung 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI (Ảnh đồ họa: Tuấn Huy).

Theo nghị quyết được thông qua, Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, gồm các ông, bà: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Hồng Diên.

Trong số 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI có 1 Ủy viên Bộ Chính trị là ông Đỗ Văn Chiến, 5 nhân sự còn lại đều là Ủy viên Trung ương khóa XIV.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng các nhân sự vừa được Quốc hội bầu (Ảnh: Hồng Phong).

Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê ở Tuyên Quang, là người dân tộc Sán Dìu.

Ông là Ủy viên Trung ương 5 khóa (trong đó có một khóa làm ủy viên dự khuyết), có trình độ Kỹ sư nông nghiệp.

Từ một cán bộ hành chính, ông dần nắm giữ nhiều vị trí quan trọng ở địa phương như Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực rồi Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (cũ).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến (Ảnh: Hồng Phong).

Năm 2015, ông được điều động giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm rồi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Một nhiệm kỳ sau, ông đảm nhận cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XIII hồi tháng 5/2024.

Tháng 11/2025, ông Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV. Tại Đại hội XIV của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV.

Ông Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964, quê ở Hưng Yên, là Tiến sĩ Luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Ông Định từng có thời gian dài công tác ở Văn phòng Chính phủ và giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, trước khi chuyển sang làm việc tại khối Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (Ảnh: Hồng Phong).

Sau 3 năm giữ cương vị này, ông được điều động về công tác tại địa phương và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Một nhiệm kỳ sau, ông Nguyễn Khắc Định tiếp tục hoạt động ở Quốc hội và được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội cho đến nay.

Bà Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967, quê ở Ninh Bình.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI và có trình độ Tiến sĩ Kinh tế.

Bà Thanh là cán bộ trưởng thành từ công tác đoàn, từng kinh qua nhiều vị trí ở địa phương như Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn; Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình, Chủ tịch Hội đồng Đội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Ninh Bình; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (Ảnh: Phạm Thắng).

Đầu năm 2012, bà Thanh giữ cương vị Bí thư Huyện ủy Yên Khánh (cũ) trong hơn một năm, trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Sau 7 năm làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, bà Thanh về nhận công tác tại Ban Công tác đại biểu, giữ chức Trưởng Ban Công tác đại biểu kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Giữa năm 2024, bà Thanh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Đầu năm 2026, bà được bầu làm Ủy viên Trung ương khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê ở Hà Nội, là Thạc sĩ Kinh tế phát triển.

Bà Hồng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Từ một chuyên viên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bà Hồng dần kinh qua nhiều vị trí khác nhau như lãnh đạo các vụ thuộc Ngân hàng Nhà nước, trước khi trở thành Phó Thống đốc rồi thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng (Ảnh: Phạm Thắng).

Bà Nguyễn Thị Hồng đảm nhận cương vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ năm 2020 cho đến nay.

Đầu năm 2026, bà được bầu làm Ủy viên Trung ương khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967, quê ở Hà Nội, là Ủy viên Trung ương khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XVI.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Doãn Anh gắn liền với quân đội.

Ông từng đảm nhận nhiều cương vị quan trọng trong quân đội như Phó Tư lệnh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Tư lệnh Quân khu 4.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ông cũng từng đảm nhận trọng trách Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trong khoảng 1 năm, trước khi được điều động về địa phương và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Doãn Anh được thăng quân hàm Trung tướng giữa năm 2019, thăng hàm Thượng tướng tháng 10/2024. Đầu năm 2026, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê ở tỉnh Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI và có trình độ Tiến sĩ Quản lý hành chính công; Cử nhân Lịch sử - Giáo dục, Cử nhân Kinh tế.

Ông Nguyễn Hồng Diên bắt đầu sự nghiệp với công tác đoàn, từng có thời gian dài làm việc tại Thái Bình và giữ các chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (Ảnh: Đoàn Bắc).

Sau 2 năm giữ cương vị này, ông được điều động về Trung ương, giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương).

Năm 2021, ông Nguyễn Hồng Diên trở thành Bộ trưởng Công Thương sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm, và giữ cương vị này cho đến khi được điều động sang công tác tại Quốc hội, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Đầu năm 2026, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI.