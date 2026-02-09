Xe tải vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô ở Đồng Nai

Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên quốc lộ 14, xã Nghĩa Trung (Đồng Nai), khiến 5 ô tô hư hỏng nặng, một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 8/2 trên quốc lộ 14, xã Nghĩa Trung. Thời điểm trên, ô tô tải mang BKS: 93C-107.55 do anh Vũ Văn Thành (SN 1988, ngụ xã Đa Kia, tỉnh Đồng Nai) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng tỉnh Lâm Đồng đi tỉnh Tây Ninh.

Thời điểm tài xế xe tải lấn làn gây ra vụ tai nạn liên hoàn (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi xe di chuyển đến Km932 + 200, xã Nghĩa Trung, xảy ra va chạm trực diện với ô tô tải mang BKS: 51M-008.25 do ông Trần Mạnh Hùng (SN 1969, ngụ tỉnh Lâm Đồng) cầm lái đang đi phía trước cùng chiều.

Sau đó, ô tô tải do tài xế Thành điều khiển tiếp tục va chạm vào 3 ô tô khác gồm: ô tô BKS: 93A-289.16 do Lường Văn Giáp (SN 1992, ngụ TPHCM) điều khiển, ô tô BKS: 68A-262.18 do Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1998, ngụ, xã Nghĩa Trung, Đồng Nai) điều khiển, ô tô BKS: 93A-262.03 do Nguyễn Quốc Khánh (SN 2001, ngụ TP Hải Phòng) điều khiển tạo nên vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 xe.

5 ô tô nằm chắn hết cả 2 làn đường trên quốc lộ 14 (Ảnh: Cắt từ clip).

Ghi nhận tại hiện trường, 5 ô tô bị hư hỏng nặng, nằm chắn hết hai làn đường khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, ùn ứ. Vụ tai nạn khiến ông Hùng bị thương.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng CSGT quản lý tuyến đường trên xác định, nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do tài xế Thành điều khiển ô tô tải có hành vi vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông.