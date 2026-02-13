Chó chạy ngang và loạt lưu ý khi đi cao tốc TPHCM - Nha Trang về quê ăn Tết

2h ngày 25 tháng Chạp (12/2), anh Nguyễn Tiến Huy (trú tại TPHCM) nhẹ nhàng gọi vợ thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi đánh thức bé lớn, tay ôm bé nhỏ đi xuống hầm gửi xe chung cư. Chiếc ô tô đã chất đầy hành lý từ tối hôm trước. Họ bắt đầu về quê đón Tết.

Hành trình tự lái xe hơn 400km từ TPHCM tới Nha Trang của gia đình anh Huy bắt đầu bằng việc mở điện thoại xem Google Maps. Nhờ đi từ rạng sáng, họ không bị kẹt xe. Chiếc ô tô xuyên qua hầm chui nút giao An Phú, vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Với quãng đường 400km phía trước, anh Huy nhẩm lại từng lời chỉ dẫn của người thầy dạy bổ túc tay lái cho mình. Việc chạy xe trên cao tốc TPHCM - Dầu Giây, Dầu Giây - Phan Thiết và những đoạn sau đó đều có những điểm khác biệt cần lưu ý.

Những thứ Google Maps không hiển thị

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Thắng, giáo viên dạy lái xe tại TPHCM, cho biết, trục cao tốc TPHCM - Nha Trang được ghép lại bởi 5 dự án cao tốc khác nhau, mỗi đoạn lại có đôi chút khác biệt về mặt đường và tốc độ cho phép.

Nhiều vấn đề trên cao tốc không hiển thị qua Google Maps, chỉ có thể nắm được nhờ kinh nghiệm đi đường. Do đó, việc biết trước những đặc điểm của từng đoạn cao tốc rất quan trọng để lái xe an toàn.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có làn dừng khẩn cấp liền mạch, tốc độ lưu thông tối đa lên tới 120km/h (Ảnh: Ngọc Tân).

"Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây có nhiều đoạn rào chắn làn khẩn cấp để thi công mở rộng. Tài xế phải chú ý biển báo giảm tốc độ khi đến gần các đoạn này", ông Trần Thắng, giáo viên lái xe tại TPHCM, chia sẻ.

Sau khi rẽ phải từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sang cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, phía trước tài xế là quãng đường gần 100km với dải dừng khẩn cấp liền mạch và tốc độ cho phép lên tới 120km.

"Đoạn này có thể chạy trung bình 100km/h, rất thoải mái. Nhưng phải cẩn thận vì hay có chó chạy lạc. Chó theo người dân đi làm rẫy rồi hay chui qua hàng rào cao tốc, không tự về được", ông Thắng nói và cho biết đoạn hàng rào cao tốc này chỉ là rào kẽm gai, không phải rào thép kiên cố.

Đi hết cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, tài xế chuyển sang đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Đây là lúc người lái cần vận dụng kiến thức về cao tốc 2 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp liền mạch.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có làn đường hẹp và không có dải dừng khẩn cấp liền mạch (Ảnh: Ngọc Tân).

“Khi tài xế lái trên cao tốc 120km/h, dù phóng nhanh thì còn có làn khẩn cấp để xử lý những tình huống bất chợt. Còn với cao tốc 90km/h, chỉ có 2 làn xe, 5km mới bố trí một dải dừng khẩn cấp, mức độ nguy hiểm tăng lên đáng kể", vị giáo viên lưu ý.

Theo ông Thắng, đoạn cao tốc từ Phan Thiết về Nha Trang không chỉ ít làn đường hơn, mà bề rộng mỗi làn cũng hẹp hơn. Nếu mỗi làn trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết rộng 3,75m thì đoạn sau đó chỉ còn 3,5m.

Cũng vì cao tốc chỉ có 2 làn mỗi chiều, hầu hết các lối thoát/nhập đều bố trí vạch khá hẹp. Theo ông Thắng, tài xế phải chuyển sang làn 2 từ sớm, giảm tốc độ để cắt chính xác đoạn nét đứt nhập làn hoặc thoát làn, đảm bảo đúng luật và an toàn.

Kiểm soát mệt mỏi để tránh gây tai nạn

Theo lực lượng CSGT, hầu hết va chạm trên cao tốc trong dịp Tết là do các xe không giữ khoảng cách an toàn, xe sau tông vào đuôi xe trước. Các vụ tai nạn ít gây thương vong, nhưng khiến nhiều ô tô hư hỏng, gây kẹt xe kéo dài.

Ngày 11/2, chiếc xe khách mất lái đã tông vào dải phân cách trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Xe xoay ngang, chắn toàn bộ một chiều đường, gây ùn tắc.

Trước đó, hôm 8/2, cao tốc Vân Phong - Nha Trang (đoạn qua xã Bắc Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) cũng ghi nhận vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô, gồm 2 xe khách và 2 xe tải. Hậu quả, một tài xế xe khách bị thương, 4 phương tiện hư hỏng.

Một vụ va chạm liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dịp cao điểm Tết (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo tài xế Lê Văn Thành (giáo viên tại một trung tâm đào tạo lái xe ở TPHCM), nguyên nhân dẫn đến tai nạn "dồn toa" chủ yếu do tài xế mất tập trung hoặc có tâm lý bám đuôi xe trước để giữ tốc độ, tránh bị xe khác chen vào làn.

"Ở tốc độ cao, khi phanh gấp, bánh xe vẫn bị kéo lê thêm hàng chục mét, thậm chí gây lật xe. Thời gian phản ứng của con người chỉ chậm hơn nửa giây cũng đủ gây va chạm. Việc duy trì khoảng cách an toàn là cách đơn giản, nhưng hiệu quả để tránh tai nạn", ông Thành chia sẻ.

Bên cạnh đó, tình trạng mệt mỏi của tài xế do lái xe đường dài cũng gây mất tập trung, buồn ngủ... dẫn đến tình huống đâm vào đuôi xe phía trước hoặc thậm chí mất lái, tông qua dải phân cách.

Hiện, trục cao tốc TPHCM - Nha Trang có 5 trạm dừng nghỉ đang hoạt động. Trong đó, một số trạm lớn như: trạm Km41+100 (cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây), trạm Km205+092 (cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết), trạm Km113 (cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo) đã có quầy phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi.

Trạm dừng nghỉ Km205+092 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Ngọc Tân).

Các tài xế được khuyến cáo kiểm soát tình trạng mệt mỏi của bản thân và ghé qua các trạm dừng nghỉ dọc đường để nghỉ ngơi, lấy lại sự tỉnh táo.

Trở lại với gia đình tài xế Nguyễn Tiến Huy, sau khoảng 300km chạy xe từ TPHCM, anh quyết định thoát ra khỏi cao tốc tại nút giao quốc lộ 27 để ghé thăm đô thị Phan Rang - Tháp Chàm.

Đồng hồ điểm 7h, các thành viên trên xe thức dậy. Anh Huy tìm một trạm dừng chân trên quốc lộ để cả nhà đi vệ sinh, ăn sáng, tranh thủ tham quan tháp Chàm.

"Sau khi tham quan, thay vì vòng lại quốc lộ 27, tôi đi theo quốc lộ 1, tới nút giao Du Long rồi mới nhập lại cao tốc Bắc - Nam tiếp tục hành trình", anh Huy chia sẻ.

Đi thêm khoảng 90km, chiếc xe ra khỏi cao tốc tại nút giao Suối Dầu, thẳng hướng về thành phố Nha Trang cũ.

Sau chừng 6 tiếng chạy ô tô trên cao tốc, thêm 2 tiếng ăn sáng và tham quan, họ đặt chân tới cổng một căn nhà nho nhỏ cách biển Nha Trang vài trăm mét đi bộ, nơi bà ngoại của lũ trẻ đang ngóng chờ.

5 trạm dừng nghỉ đang hoạt động trên cao tốc TPHCM - Nha Trang (Đồ họa: Ngọc Tân).