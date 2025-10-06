Ô tô đi cùng đoàn Bộ KH&CN gặp nạn, một người chết, 3 người bị thương

Lúc 12h10 ngày 6/10, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, ô tô con biển số 30M-051.xx do anh V.H. (SN 1991, trú tại Hà Nội) điều khiển, lưu thông từ Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh, đã va chạm với xe đầu kéo do anh H.V.D. (SN 1996, trú tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Chiếc xe con biển số Hà Nội biến dạng sau vụ tai nạn (Ảnh: Oanh Trần).

Theo lãnh đạo xã Cồn Tiên, ô tô biển kiểm soát 30M-051.xx đi cùng đoàn của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, khi ra về không may gặp tai nạn.

Vụ tai nạn khiến chị N.T.T.H. (SN 1978), người ngồi trên ô tô con, tử vong tại chỗ. Ba người đi cùng chị H. bị thương gồm: tài xế V.H., chị L.T.H. (SN 1987) và anh D.Đ.T. (SN 1986). Các nạn nhân đều trú tại thành phố Hà Nội.

Tại hiện trường, ô tô 30M-051.xx biến dạng, xe đầu kéo hư hỏng nhẹ.

Công an xã Cồn Tiên đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chính quyền xã Cồn Tiên đã hỗ trợ gia đình có người tử nạn 5 triệu đồng, các trường hợp bị thương 2 triệu đồng/người.