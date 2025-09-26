Vụ xe tải lao vào chợ: Xe hỏng phanh từ trước, tài xế tưới nước sửa tạm

Ngày 26/9, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp đánh giá nguyên nhân và bàn giải pháp khắc phục sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại khu vực chợ Tân Long, xã Lao Bảo, làm 3 người chết, 9 người bị thương.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Trị, nguyên nhân sơ bộ được xác định do xe tải đi không đúng phần đường, tài xế khai bị mất phanh, buộc phải đánh lái tránh xe ngược chiều rồi lao vào chợ.

UBND tỉnh Quảng Trị họp đánh giá nguyên nhân và triển khai giải pháp khắc phục sau vụ tai nạn giao thông tại xã Lao Bảo (Ảnh: Hồng Mến).

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết một nguyên nhân khác là tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường để buôn bán chuối, gây mất an toàn trật tự xung quanh khu vực chợ Tân Long.

Trình bày với cơ quan công an, tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú tại TPHCM), người điều khiển xe tải biển kiểm soát 37C-587.63, cho biết khoảng 5 tiếng trước khi xảy ra tai nạn, ông cảm nhận hệ thống phanh không hoạt động và thống nhất với công ty quản lý sẽ tìm nơi để sửa.

Sau đó, Hoàng điều khiển xe đến một cây xăng, dùng nước tưới vào bánh xe nhằm làm nguội phanh, khắc phục hư hỏng. Khi thấy phanh hoạt động được, Hoàng tiếp tục điều khiển xe hướng đến Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).

Khi đến khu vực chợ Tân Long, phát hiện phía trước có nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, Hoàng đạp phanh 2 lần nhưng phanh không hoạt động nên đánh lái sang làn đường ngược chiều để tránh ô tô phía trước, chiếc xe lao thẳng vào chợ, gây tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn (Nhật Anh).

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị tham gia đã phân tích kỹ nguyên nhân vụ việc, chỉ ra bất cập trong công tác quản lý giao thông, tình trạng họp chợ lấn chiếm lòng đường ở khu vực chợ Tân Long; nhận diện các điểm đen, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn và đề ra giải pháp khắc phục.

Ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương triển khai giải pháp khắc phục bất cập, tập trung xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn; phối hợp khảo sát, kiến nghị khắc phục các “điểm đen” giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng giao các đơn vị liên quan, trên cơ sở kết luận nguyên nhân vụ tai nạn và bất cập trong hệ thống giao thông (nếu có), xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Người dân tập trung mua bán chuối tại địa điểm do chính quyền quy hoạch tạm thời (Ảnh: Nhật Anh).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 7h50 ngày 17/9, tại khu vực chợ Tân Long, xã Lao Bảo, xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 9 người bị thương.

Thời điểm này, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63, do tài xế Trần Minh Hoàng điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 9, hướng từ Đông Hà lên Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Khi đến khu vực ngã ba Tân Long, xã Lao Bảo, xe tải bất ngờ mất phanh, lao vào chợ Tân Long, gây tai nạn nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị, đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế Hoàng về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Sau vụ tai nạn, chính quyền xã Lao Bảo đã bố trí địa điểm mới để người dân buôn bán, giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường.