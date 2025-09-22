Vụ xe tải lao vào chợ chuối: Người dân chuyển địa điểm mua bán

Sáng 22/9, thay vì tập trung ở chợ chuối tự phát, tại ngã ba Tân Long, xã Lao Bảo (Quảng Trị), rất đông người dân chở chuối đến điểm tập kết ở thôn Bích La Đông, xã Lao Bảo để bán.

Địa điểm mới ở thôn Bích La Đông cách ngã ba Tân Long khoảng 1,5km, được chính quyền địa phương quy hoạch làm nơi buôn bán tạm thời, về lâu dài sẽ xây dựng chợ chuối.

Người dân tập trung mua bán chuối tại địa điểm do chính quyền quy hoạch tạm thời (Ảnh: Nhật Anh).

Lãnh đạo UBND xã Lao Bảo cũng đã thông báo rộng rãi về địa điểm tập kết, thu mua chuối tạm thời để người dân biết.

Anh Hồ Văn Phan (22 tuổi, trú tại xã Tân Lập) trồng hơn 200 gốc chuối và thường xuyên chở chuối ra khu vực ngã ba Tân Long để bán. Sau vụ tai nạn giao thông vào ngày 17/9, anh Phan nhận thức được mức độ nguy hiểm khi tập trung đông người ở ngã ba, nơi có lưu lượng phương tiện lớn.

"Trước đây bà con quen tập trung ở ngã ba gần chợ Tân Long để bán, nhưng sau vụ tai nạn vừa rồi, ai cũng sợ. Giờ người dân chúng tôi di chuyển về khu vực xã quy hoạch để bán cho an toàn", anh Phan nói.

Theo ghi nhận, khu vực ngã ba Tân Long không còn cảnh người dân tập trung mua bán giữa đường, gây ách tắc giao thông. Tuyến đường trở nên thông thoáng hơn. Lực lượng công an cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, gây mất an toàn.

Ngã ba Tân Long thông thoáng, không còn cảnh lấn chiếm lòng, lề đường để mua bán chuối (Ảnh: Nhật Anh).

Ngã ba Tân Long là điểm giao giữa tỉnh lộ 586 với quốc lộ 9, có lưu lượng ô tô tải, xe container hạng nặng rất lớn. Nhiều năm qua, ngã ba Tân Long trở thành điểm họp chợ chuối tự phát. Những ngày cao điểm, xe máy chở chuối ken đặc cả đoạn đường dài, chiếm trọn làn xe, gây ùn ứ cục bộ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở, xử phạt, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường tại ngã ba Tân Long tái diễn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Bình Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo, cho biết xã Tân Long cũ (nay thuộc xã Lao Bảo) và UBND huyện Hướng Hóa cũ, nhiều lần kiến nghị xây dựng chợ chuối tập trung, phục vụ người dân mua bán, đảm bảo an toàn giao thông nhưng chưa triển khai thực hiện được.

Ông Thuận cho hay, nguyên nhân là do địa điểm đề xuất vướng quy hoạch chợ thương mại và quy hoạch sử dụng đất, dù trước đó huyện cũ đã bố trí kinh phí.

“Sau vụ tai nạn, chúng tôi đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí san lấp mặt bằng tại khu vực đất trống do xã quản lý để làm địa điểm mua bán chuối mới. Khu vực này rộng khoảng 3ha, đề xuất này đã được lãnh đạo tỉnh đồng ý”, ông Thuận nói.

Xã Lao Bảo hiện có khoảng 1.500ha chuối, đây là cây chủ lực trong phát triển kinh tế của người dân địa phương. Hàng năm, cây chuối góp phần bảo đảm thu nhập cũng như phát triển kinh tế cho người dân Lao Bảo và các xã lân cận.

Hiện trường vụ tai nạn xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết, 9 người bị thương (Ảnh: Nhật Anh).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 7h50 ngày 17/9, tại khu vực chợ Tân Long, xã Lao Bảo (Quảng Trị), xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 9 người bị thương.

Thời điểm này, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63, do tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú tại TPHCM) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 9, hướng từ Đông Hà lên Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).

Khi đến khu vực ngã ba Tân Long, xã Lao Bảo, xe tải bất ngờ mất phanh, lao vào chợ Tân Long, gây tai nạn nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị, đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế Trần Minh Hoàng về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.