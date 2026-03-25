Ô tô đầu kéo bốc cháy dữ dội trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ngày 25/3, Đội 7, Phòng 6, Cục CSGT cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Đồng Tháp đã khống chế vụ cháy ô tô đầu kéo trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, hướng miền Tây đi TPHCM.

Khoảnh khắc ô tô đầu kéo bốc cháy dữ dội trên cao tốc (Ảnh: CTV).

Trước đó, Đội 7, Phòng 6, Cục CSGT tiếp nhận tin báo về việc, lúc 9h30 cùng ngày, tại Km 58+400 cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Tháp, hướng về Trung Lương xảy ra vụ cháy ô tô đầu kéo do anh T.V.Đ. (SN 1981, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển bất ngờ bốc cháy ở đuôi xe. Trên xe lúc này không chở hàng hoá.

Hoả hoạn được khống chế kịp thời, không gây thiệt hại về người (Ảnh: CTV).

Ngay lập tức, Đội 7, Phòng 6, Cục CSGT nhanh chóng phối hợp ngành chức năng đến hiện trường dập lửa đồng thời điều tiết giao thông tránh ùn tắc kéo dài trên cao tốc.

Khoảng một lúc sau, đám cháy đã được khống chế, xe chỉ bị cháy phần đuôi sơ mi rơ-moóc phía sau, may mắn không thiệt hại về người.

Theo cơ quan chức năng, ngọn lửa xuất phát từ bánh xe vị trí đuôi xe, nguyên nhân gây ra vụ cháy được xác định do kẹt bố thắng.