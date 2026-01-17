Ô tô Audi bốc cháy ngùn ngụt tại hầm chui ở Hà Nội

Khoảng 11h ngày 17/1, ô tô nhãn hiệu Audi mang BKS 30K-332.xx đang lưu thông tại khu vực hầm chui Thanh Xuân, hướng từ Hà Đông đi Ngã Tư Sở (phường Thanh Liệt, Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy.

Cảnh sát tới chữa cháy tại hiện trường (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại hiện trường, lửa kèm khói bốc ngùn ngụt tại phía capo xe.

Anh Văn Hưng, người trực tiếp chứng kiến vụ cháy cho biết, thời điểm anh đi qua hiện trường, cột khói đen từ vụ cháy bốc cao khiến nhiều người đi đường phải dừng lại. Rất may vụ việc không làm ai bị thương.

Chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt (Ảnh: Văn Hưng).

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội), phối hợp cùng lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH tới hiện trường để dập lửa, phân luồng giao thông.

Theo cảnh sát, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Sau khoảng vài phút đám cháy được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.