Ô tô bốc cháy ngùn ngụt, 3 người thoát thân an toàn

Vào khoảng 17h ngày 21/1, chiếc ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 37A-07.xxx (chưa xác định được người điều khiển) đang lưu thông trên cầu Yên Xuân (bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An) bất ngờ bốc cháy.

Thời điểm này trên xe có 3 người (trong đó có một cháu nhỏ 5 tuổi) đã thoát ra ngoài an toàn. Ngọn lửa bốc từ phần đầu, nhanh chóng bao trùm thân xe, khói đen cuồn cuộn cao hàng chục mét.

Chiếc ô tô bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cầu Yên Xuân (Ảnh: Hoàng Nam).

Tài xế và những người đi đường đã cố gắng dập tắt đám cháy nhưng không thành công.

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường.

Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, tuy nhiên phương tiện cũng hư hỏng, biến dạng sau vụ cháy.

Công an xã Thiên Nhẫn điều tiết, phân luồng giao thông sau vụ cháy (Ảnh: Đ. Xuân).

Vụ cháy xảy ra vào giờ tan tầm, gây ách tắc giao thông. Nhiều phương tiện lưu thông qua cầu buộc phải quay đầu di chuyển theo hướng khác.

Đến 18h cùng ngày, cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ cháy. Công an xã Thiên Nhẫn đang thực hiện phân luồng, điều tiết, hướng dẫn người tham gia giao thông di chuyển qua khu vực.