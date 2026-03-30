Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều ở Hà Nội

Sáng 30/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy phường Thanh Liệt, TP Hà Nội cho biết, vào rạng sáng cùng ngày, tại một khu nhà xưởng gần Bệnh viện K Tân Triều trên địa bàn xảy ra hỏa hoạn.

Đến 2h sáng, ngọn lửa dữ dội và cột khói bốc cao từ hiện trường khiến lực lượng chức năng phải căng mình, vất vả khống chế đám cháy (Ảnh: TTXVN).

Cảnh sát chữa cháy tại hiện trường (Ảnh: Tuấn Thanh).

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an Hà Nội đã huy động hàng chục phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Tới khoảng 6h cùng ngày, công tác chữa cháy vẫn đang được tiếp tục.

Đám cháy nhìn từ xa (Ảnh: Thanh Tùng).

Về thông tin có người thương vong hay không trong vụ cháy, nguyên nhân vụ hỏa hoạn chưa được nhà chức trách công bố.

Đêm qua, một người dân lo lắng khi chưa rõ về thông tin người thân trong vụ cháy (Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN).

Tại hiện trường, ngọn lửa lớn từ đám cháy bùng phát trong đêm khiến nhiều người lo lắng.

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CC&CNCH Khu vực số 31, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết vụ cháy xảy ra vào lúc 0h40 cùng ngày tại một kho xưởng gia công hàng hoá. Tới 6h20 cảnh sát đã cơ bản khống chế vụ cháy và đang làm mát hiện trường.

Cảnh sát sử dụng nước tại cột nước PCCC ngay ở Cổng Bệnh viện K - Cơ sở Tân Triều (cách hiện trường vụ cháy khoảng 300m) để tiếp nước, phục vụ công tác chữa cháy (Ảnh: Trần Thanh).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí lúc 6h50 cùng ngày, cột khói đen vẫn bốc cao cả chục mét, cảnh sát vẫn đang tích cực phun nước chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.