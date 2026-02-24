Tai nạn liên tiếp trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, CSGT khuyến cáo

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lượng ô tô của người dân từ các tỉnh miền Trung quay lại TPHCM làm việc tăng cao trên các tuyến cao tốc từ Khánh Hòa đến TPHCM. Trong 3 ngày qua, liên tục xảy ra nhiều vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều ô tô (tai nạn dồn toa) trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây ùn tắc kéo dài.

Nhiều vụ tai nạn liên hoàn

Theo ghi nhận, dù chưa thiệt hại về người nhưng các vụ việc trên đã làm hư hỏng nặng một số ô tô, gây ra ùn tắc giao thông kéo dài trên cao tốc, ảnh hưởng quá trình lưu thông của rất nhiều phương tiện khác.

Đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT Bộ Công an), đơn vị quản lý, xử lý tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc từ Khánh Hòa vào TPHCM, cho biết, theo thống kê, dịp trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, trên các tuyến cao tốc từ Khánh Hòa đến TPHCM, đơn vị quản lý xảy ra hơn 10 vụ va chạm "dồn toa".

Hiện trường tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tối 23/2 (Ảnh: Phước Tuần).

Vụ tai nạn gần nhất xảy ra tối 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) giữa 5 ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua xã Tân Lập, Lâm đồng. Vụ việc khiến nhiều ô tô hư hỏng nặng, 1 người bị thương, giao thông ùn tắc kéo dài trên tuyến.

Theo thông tin ban đầu, một xe khách đang chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo hướng Phan Thiết - Đồng Nai bất ngờ va chạm với 2 ô tô con đi cùng chiều phía trước gây ra tai nạn liên hoàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định, thời điểm trên, xe khách do tài xế V.V.H. (52 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) cầm lái đã thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến va chạm liên hoàn với 4 ô tô khác.

Trước đó, trưa cùng ngày, ô tô 5 chỗ lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hướng từ Lâm Đồng đi TPHCM. Khi đến gần nút giao thuộc xã Xuân Định (Đồng Nai), xe va chạm với ô tô đi cùng chiều phía trước. May mắn, vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Cũng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (cách vụ tai nạn trên khoảng 3km), trưa 22/2 xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khác giữa 5 ô tô cùng chiều khiến các xe hư hỏng nặng. Tại hiện trường, kính xe vỡ văng tung tóe xuống đường. Các xe gặp tai nạn án ngữ 2 làn đường, khiến nhiều phương tiện qua khu vực này gặp khó khăn, gây ùn tắc.

Tài xế cần giữ khoảng cách an toàn

Theo lực lượng CSGT, việc không giữ khoảng cách an toàn được xem là "bẫy tai nạn liên hoàn" trên cao tốc, đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026 khi lưu lượng xe tăng cao. Bên cạnh đó, tình trạng tài xế vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại cũng là nguyên nhân trực tiếp làm giảm khả năng quan sát, dẫn đến không giữ khoảng cách an toàn và xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Dòng xe ùn tắc trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây do tai nạn liên hoàn tối 23/2 (Ảnh: Hoàng Bình).

Lãnh đạo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT Bộ Công an), cho biết, nguyên nhân khiến nhiều tài xế không giữ khoảng cách an toàn xuất phát từ tâm lý chủ quan và thói quen lái xe trong đô thị. Không ít người mang thói quen di chuyển ở tốc độ chậm trong thành phố lên cao tốc có tốc độ tối đa 120km/h (như tuyến TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Dầu Giây - Phan Thiết) hoặc 90km/h (tuyến Phan Thiết - Vĩnh Hảo - Cam Lâm - Nha Trang - Vân Phong). Ở tốc độ cao, chỉ cần xe phía trước phanh gấp hoặc xảy ra sự cố nhỏ, nguy cơ tai nạn liên hoàn là rất lớn nếu không giữ khoảng cách phù hợp.

Ngoài ra sự mệt mỏi khi lái xe liên tục trên đoạn đường dài cũng làm giảm sự tập trung. Nhiều tài xế chuyển làn theo phản xạ, quên bật tín hiệu báo trước, tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Bên cạnh đó, việc ngày càng phổ biến hình thức mượn hoặc thuê xe tự lái cũng khiến một số người thiếu kinh nghiệm chạy cao tốc, chưa nắm vững quy định về tốc độ, làn đường, khoảng cách an toàn, kỹ năng vượt xe và ra vào cao tốc.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trên cao tốc cần tuyệt đối tuân thủ các quy định: không quay đầu, không lùi xe, không đi ngược chiều; không sử dụng điện thoại khi lái xe; giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước; chạy đúng làn, đúng tốc độ; và phải bật tín hiệu báo trước khi chuyển làn.