Nhà xe bị phạt hơn 100 triệu đồng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 21/2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026), Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, trong lúc kiểm tra phương tiện trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, đơn vị phát hiện tài xế xe khách 36 chỗ có nhiều lỗi vi phạm.

Cảnh sát giao thông niêm phong xe, tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định (Ảnh: CTV).

Theo đó, tài xế lái xe khách biển số 78F-XXX.83 chỉ mang giấy phép lái xe hạng D2, chỉ được điều khiển phương tiện đến 29 chỗ; thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái và thiết bị giám sát hành trình của ô tô không hoạt động.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế và chủ phương tiện, xử phạt tổng số tiền hơn 104 triệu đồng. Phương tiện bị tạm giữ 7 ngày để xử lý theo quy định.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100km, được đưa vào khai thác từ năm 2023, thuộc trục cao tốc Bắc - Nam kết nối TPHCM với các tỉnh miền Trung.