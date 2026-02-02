Ô tô cẩu làm gãy loạt cột điện xuống đường

Một vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào khoảng 21h ngày 1/2 tại ngã tư Lê Nin - Nguyễn Sỹ Sách (thành phố Vinh cũ nay thuộc phường Trường Vinh), khi một ô tô gắn cần cẩu vướng vào hệ thống dây điện hạ thế, đã gây đổ sập nhiều cột điện, làm gián đoạn giao thông ở khu vực này.

Cú va chạm mạnh đã kéo đổ ít nhất 2 cột điện hạ thế và một cột điện hạ tầng chắn ngang mặt đường. Thời điểm xảy ra sự cố, ngã tư có mật độ phương tiện qua lại khá đông. May mắn, các tài xế kịp thời tránh né nên không có thiệt hại về người.

Hiện trường cột điện hạ thế bị ô tô cẩu kéo sập trong đêm (Ảnh: T. Lộc).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng của Công ty Điện lực Nghệ An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khoanh vùng nguy hiểm, cắt điện khẩn cấp và triển khai các biện pháp khắc phục sự cố.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do phương tiện có cần cẩu khi di chuyển đã không đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện hạ thế, dẫn đến sự cố nghiêm trọng này.

Cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.