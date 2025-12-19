Những cột điện bằng cành cây, khúc gỗ, nằm ngổn ngang nhiều tháng sau bão

Ngày 19/12, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trên trục đường thôn Liên Hải, xã Thạch Hải cũ (nay là xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh), nhiều cột điện bị gãy đổ nhưng đến nay vẫn chưa được thay mới.

Thay vì dựng lại cột điện kiên cố, đơn vị điện lực tạm thời dùng cành cây, khúc gỗ để chống đỡ các cột điện ngã và đấu nối lại điện lưới cho người dân sử dụng. Thậm chí, họ còn tận dụng chính những cột điện đã gãy đổ làm "móng", giá đỡ cho các khúc gỗ được dùng thay cột điện.

Việc sử dụng khúc gỗ, cây xanh bên đường thay cột điện không chỉ gây cản trở việc đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi đường dây điện chùng thấp, tủ điện được treo tạm bợ. Thực trạng này khiến người dân địa phương luôn trong tâm trạng bất an, lo lắng.

Dưới những cột điện tạm, một số biển cảnh báo nguy hiểm được gắn tại đây.

"Những cột điện này gãy đổ khi cơn bão Kajiki (số 5) đổ bộ hồi cuối tháng 8. Đến nay đã gần 4 tháng, các cột điện chưa được khắc phục và còn tạm bợ. Chúng tôi mong muốn ngành điện lực sớm khắc phục, nhằm đảm bảo an toàn cho khu dân cư, đặc biệt là trẻ nhỏ", bà Nguyễn Thị Hồng (54 tuổi, người địa phương) nói.

Tuyến quốc lộ 8A, đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh (thị xã Hồng Lĩnh cũ) cũng có hàng loạt cột điện gãy đổ, nằm ngổn ngang.

Những cột điện lớn bị gãy làm 2-3 khúc do ảnh hưởng của bão Bualoi (số 10) từ cuối tháng 9. Hệ thống đường điện tại đây đã được khắc phục, thay mới. Tuy nhiên, nhiều cột điện gãy đổ bên quốc lộ 8A lại chưa được dọn dẹp.

Cột điện gãy đổ, nằm vất vưởng trước nhà văn hóa tổ dân phố Thuận Tiến, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh cũ (nay là phường Bắc Hồng Lĩnh).

Theo ghi nhận, tình trạng cột điện gãy đổ chưa được khắc phục hay dọn dẹp cũng diễn ra tương tự tại nhiều địa phương khác của Hà Tĩnh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết đã trao đổi, làm việc với đơn vị điện lực về vấn đề nhiều cột điện gãy đổ chưa được dọn dẹp, khắc phục trên địa bàn. "Họ cho biết cuối tháng 12 sẽ xử lý vấn đề tồn tại này", vị này thông tin.

Hai cơn bão Kajiki và Bualoi liên tiếp đổ bộ vào Hà Tĩnh hồi cuối tháng 8 và cuối tháng 9 đã gây thiệt hại nặng nề, làm gãy đổ tổng số hơn 4.400 cột điện, hàng nghìn mét dây điện bị đứt. Ngành điện lực phải mất nhiều thời gian để khắc phục cho khách hàng.