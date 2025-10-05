Diễn biến mới vụ cột điện gãy gập sau bão Bualoi để lộ phần lõi ở Hà Tĩnh

Sáng 5/10, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cột điện đôi đổ gãy tại thôn Dư Nại (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), đã được thay thế bằng 2 cột điện mới.

Lãnh đạo UBND xã Xuân Lộc cho biết sau khi ngành điện dùng phương tiện, nhân lực vận chuyển cột mới đến khắc phục, địa phương này đã được cấp điện trở lại.

Cột điện đôi gãy gập tại xã Xuân Lộc đã được thay thế (Ảnh: Dương Nguyên).

Cũng theo vị này, trước đó, lực lượng Công an xã Xuân Lộc đã phối hợp với Công ty Điện lực Hà Tĩnh vào cuộc kiểm tra hiện trường khi có phản ánh của người dân.

Cuối tháng 9, mạng xã hội lan truyền nhiều clip, hình ảnh liên quan đến cột điện đôi đổ gãy sau bão Bualoi (bão số 10), để lộ phần lõi mà người dân cho rằng cột không đảm bảo chất lượng, kỹ thuật.

Người dân địa phương phản ánh hai cột điện này đúc bằng một số thép thanh vằn và có cả sắt hộp (làm mái che).

Đây là cột điện đôi thuộc hệ thống đường dây 35kV. Cột điện đôi được sử dụng tại vị trí này để chịu tải, chịu lực.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết cột điện đôi đổ gãy mà người dân phản ánh do Công ty TNHH Khánh Vinh (có địa chỉ tại tỉnh Nghệ An), sản xuất và đưa vào sử dụng từ năm 2014. Nhà sản xuất này sử dụng cùng lúc hai loại thép tròn đặc và chữ V, chứ không phải sắt hộp như người dân phản ánh.

Hình ảnh cột điện đôi đổ gãy, lộ phần lõi thép gây xôn xao (Ảnh: Người dân cung cấp).

Vị này cũng thông tin, sau khi có phản ánh khiến dư luận xôn xao, cơ quan công an đã vào cuộc. Điện lực Hà Tĩnh cho biết sẵn sàng phối hợp để cung cấp các hồ sơ có liên quan.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, bão Bualoi với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14, đổ bộ và quần thảo kéo dài tới 12 giờ (từ 19h ngày 28/9 đến 6h ngày 29/9) khiến hơn 2.000 cột điện đổ gãy. Toàn tỉnh này mất điện diện rộng từ 21h ngày 28/9.

Sau bão, Điện lực Hà Tĩnh cùng sự hỗ trợ từ các tỉnh, thành phố khác đã huy động lực lượng, thiết bị, vật tư sửa chữa, khắc phục ngay các sự cố trạm biến áp, hệ thống cột điện, đường dây bị hư hỏng.

Đến sáng 5/10, Điện lực Hà Tĩnh đã cấp điện trở lại cho 479.166/489.215 khách hàng. Một số địa phương tại tỉnh này sau bão xảy ra ngập lụt nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn.