Vì sao tiền điện nhà cụ bà đơn thân tăng vọt lên hơn 12 triệu đồng?

Tăng hơn 100 số điện/ngày

Liên quan đến sự việc gia đình bà Nguyễn Thị Ninh (77 tuổi, trú phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình) nhận hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng đột biến, lên đến hơn 12 triệu đồng, Công ty Điện lực Ninh Bình đã có thông tin về các vấn đề có liên quan.

Đội quản lý điện lực khu vực Nam Định, Công ty Điện lực Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Bình cho biết, bước đầu đơn vị đã xác định được nguyên nhân của sự việc, đang tiếp tục làm rõ và sẽ xử lý các cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra sự việc nêu trên.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Bình thông tin về quá trình xử lý sự cố điện tại gia đình bà Nguyễn Thị Ninh, diễn ra cụ thể như sau:

Ngày 28/7, điện lực nhận được phản ánh về mất điện tại hộ bà Ninh. Qua kiểm tra, nhân viên phát hiện dòng điện cao bất thường và nghi ngờ có hiện tượng rò rỉ điện phía sau công tơ.

Do chưa xác định được vị trí rò rỉ, hệ thống dây đi qua khu vực vườn rậm rạp nên nhóm công tác đã tạm thời ngắt điện và hướng dẫn gia đình phối hợp xử lý.

Sau khi bị ngắt điện, do con cái ở xa, lại sống một mình nên sau đó vài ngày bà Ninh đã nhờ hàng xóm đóng aptomat trở lại để tiếp tục sử dụng điện sinh hoạt như bình thường. Việc đóng điện trở lại gia đình không thông báo cho tổ quản lý của điện lực.

Dây điện sau công tơ của gia đình bà Ninh bị chập cháy dẫn đến rò rỉ điện (Ảnh: Thái Bá).

Ngày 29/8, khi ghi chỉ số công tơ, điện lực phát hiện sản lượng điện gia đình bà Ninh tăng cao so với tháng trước (3.420 kWh). Theo chỉ số theo dõi công tơ, từ ngày 31/7 đến 29/8, mỗi ngày số điện của gia đình bà Ninh tăng hơn 100 số, cá biệt có ngày tăng 155 số điện.

Sự cố khách quan

Sau khi nhận thấy sự bất thường về số điện tại gia đình bà Ninh, Tổ số 5 của Đội quản lý điện lực khu vực Nam Định (Công ty Điện lực Ninh Bình) đã xuống gia đình phúc tra, sau đó xác định nguyên nhân số điện tăng.

Nguyên nhân số điện tăng cao sau đó được xác định là do dây sau công tơ bị hở cách điện, rò điện vào dây viễn thông, dẫn đến tổn thất điện năng. Kết quả kiểm tra đã được lập phiếu và có xác nhận của con gái bà Ninh.

Ngày 8/9, nhân viên điện lực tiếp tục cử cán bộ đến gia đình bà Ninh để giải thích rõ nguyên nhân, khẳng định sự việc không phải do công tơ hỏng hay việc ghi chỉ số sai mà xuất phát từ tình trạng hư hỏng hệ thống dây dẫn sau công tơ (thuộc phạm vi quản lý sử dụng điện của khách hàng).

Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Bình thừa nhận, công tác hướng dẫn, cảnh báo rủi ro rò điện, phối hợp sửa chữa khi có sự cố, đặc biệt với các hộ gia đình cao tuổi trong trường hợp gia đình khách hàng là bà Nguyễn Thị Ninh đã 77 tuổi, đã chưa kịp thời, đầy đủ.

Công ty Điện lực Ninh Bình cho hay, tiền điện gia đình bà Ninh tăng vọt là do sự cố khách quan (Ảnh: Thái Bá).

Công ty đã yêu cầu Đội quản lý điện lực khu vực Nam Định báo cáo, giải trình. Đồng thời yêu cầu đội này làm rõ trách nhiệm của các kiểm tra viên trực tiếp xuống kiểm tra, xử lý sự cố điện của gia đình bà Ninh.

Đại diện công ty điện lực cũng đã trao đổi với người thân của bà Ninh và thống nhất phương án xử lý sự cố, đồng thời hỗ trợ để giảm bớt khó khăn trong chi phí tiền điện tháng 8 của gia đình.

Cụ thể, gia đình cụ Ninh sẽ nộp tiền điện bằng tháng sử dụng điện cao nhất tính từ tháng 8 trở về trước. Phần còn lại, các cá nhân trong Đội, Tổ dịch vụ điện sẽ hỗ trợ bằng tiền cá nhân để giảm thiệt hại cho cụ Ninh.

“Chúng tôi trực tiếp làm việc với các con của bà Ninh, giải thích nguyên nhân phát sinh tiền điện cao bất thường, đồng thời phối hợp cùng gia đình đưa ra phương án giải quyết đồng thuận giữa hai bên.

Đây là việc minh bạch, công khai, phải nộp tiền theo hóa đơn cho nhà nước chứ không thể bỏ bên ngoài sổ sách được. Hướng giải quyết vụ việc trên tinh thần trách nhiệm, nhân văn, theo hướng tích cực nhất”, đại diện đội quản lý điện nói.

Bảng kê tiền điện của gia đình bà Ninh các tháng trước khi sự tiền điện tăng vọt trong tháng 8 (Ảnh: Thái Bá).

Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Bình nhấn mạnh, đây là sự cố khách quan từ hệ thống dây điện sau công tơ, không xuất phát từ lỗi thiết bị đo đếm hay quá trình ghi chỉ số của ngành điện.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và an tâm cho khách hàng, điện lực đã trực tiếp làm việc, thống nhất cùng gia đình có giải pháp hỗ trợ, đồng thời khuyến nghị khách hàng thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện sau công tơ nhằm phòng ngừa rủi ro tương tự.