Ô tô 7 chỗ lật ngửa ngay dốc cầu ở TPHCM

Đến 21h ngày 26/2, Công an phường Đông Hòa (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08 Công an TPHCM) đã xử lý xong hiện trường vụ lật ô tô ở dốc cầu vượt Tân Vạn.

Xe cẩu di dời chiếc ô tô gặp nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Gần 20h cùng ngày, nam tài xế lái chiếc ô tô 7 chỗ mang biển số TPHCM chạy trên xa lộ Hà Nội, theo hướng Đồng Nai đi TPHCM.

Khi đến dốc cầu vượt nút giao Tân Vạn, phương tiện tông vào dải phân cách bằng bê tông. Vụ va chạm làm chiếc ô tô loạng choạng, lật ngửa.

Sau tai nạn, nam tài xế tự mở cửa thoát ra ngoài, chiếc ô tô chắn ngang đường, phần đầu hư hỏng. Nhận tin báo, công an và xe cứu hộ đến hiện trường, di dời chiếc ô tô gặp nạn. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Trước đó, vào tối 4/2, ngay vị trí này cũng xảy ra vụ tai nạn tương tự. Một chiếc ô tô lật ngửa sau khi tông vào dải phân cách, may mắn không có ai bị thương.