Hơn 80 thùng bia đổ trên đường ở TPHCM

Đến hơn 16h ngày 2/2, Đội CSGT Bình Triệu (PC08, Công an TPHCM) đang phối hợp cùng Đội Thanh niên tình nguyện phường An Phú xử lý hiện trường hàng chục thùng bia đổ trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Hơn 80 thùng bia đổ trên đường (Ảnh: CTV).

Gần 15h cùng ngày, nam tài xế lái xe tải biển số TPHCM chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, theo hướng Thủ Dầu Một đi An Phú.

Khi đến đoạn qua nút giao Vành đai 3 TPHCM, giáp ranh phường Thuận Giao và phường Phú Lợi (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương), phương tiện ôm cua vào đoạn đường cong, bất ngờ hàng chục thùng bia trên thùng xe đổ xuống đường.

Theo ghi nhận, hơn 80 thùng bia bằng chai bị hư hỏng toàn bộ, nhiều mảnh chai nằm ngổn ngang trên đường.

Nhận tin báo, Đội CSGT Bình Triệu nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông. Các thành viên thuộc Đội Thanh niên tình nguyện phường An Phú cũng đến hỗ trợ tài xế quét dọn, thu gom số mảnh chai và các thùng đựng bia.