Nút giao nối cao tốc TPHCM - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu sắp vận hành

Những ngày cuối tháng 5, các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện các nhánh ra vào để thông xe toàn bộ nút giao Long Thành (phường Long Thành, thành phố Đồng Nai), dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng.

Nút giao Long Thành đóng vai trò chiến lược, kết nối hai tuyến cao tốc quan trọng là TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Biên Hòa - Vũng Tàu, cùng với tuyến đường T2, cửa ngõ vào sân bay Long Thành. Đây được đánh giá là nút giao trọng yếu trong hệ thống cao tốc phía Đông TPHCM và khu vực phía Nam.

Khởi công từ tháng 7/2023, nút giao Long Thành là một tổ hợp giao thông phức tạp, thuộc hai dự án thành phần khác nhau: Thành phần 2 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường kết nối T2 (dự án Thành phần 3 sân bay Long Thành).

Hai nhánh đường T2 (làn đường ngoài) chạy song song với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, có nhiệm vụ kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với sân bay Long Thành.

Theo phương án thiết kế, xe từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ rẽ vào đường T2 phải để nhập vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi Vũng Tàu. Ngược lại, xe từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ rẽ vào đường T2 trái để kết nối với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây về TPHCM.

Cầu cạn nhánh N7 đường T2 trái, hướng từ Vũng Tàu về nút giao Long Thành, trước khi nhập vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây về TPHCM, đã được đưa vào khai thác từ ngày 29/4 với 3 làn xe.

Ngoài nhánh N7 đã vận hành, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhánh kết nối còn lại, dự kiến đưa vào vận hành cuối tháng 5, bao gồm các hướng: Dầu Giây - Biên Hòa; Biên Hòa - Dầu Giây, TPHCM - Biên Hòa; Biên Hòa - TPHCM và Dầu Giây - Vũng Tàu.

Song song với việc hoàn thiện nút giao, dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cũng đang được triển khai, nhằm nâng cấp tuyến cao tốc huyết mạch nối trung tâm TPHCM với sân bay Long Thành.

Theo Ban Quản lý dự án 85, việc hoàn thiện nút giao Long Thành sẽ tăng cường kết nối giữa cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đồng thời kết nối hiệu quả với sân bay Long Thành.

Để đảm bảo an toàn khi vận hành nút giao Long Thành vào cuối tháng 5, cơ quan chức năng đã đề xuất chủ đầu tư tăng cường lắp đặt dải phân cách cứng, cọc tiêu, bổ sung biển báo chỉ dẫn và tổ chức chia làn từ sớm, giúp tài xế dễ dàng quan sát khi nhập tuyến.

Đồng thời, hệ thống đèn chiếu sáng, sơn vạch kẻ đường sẽ được làm nổi bật hơn, bổ sung biển báo cảnh báo từ xa, kết hợp điều tiết giảm dần tốc độ khu vực chuyển hướng để hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hiện tại, một số hạng mục của nút giao vẫn chưa hoàn thành, các nhánh hướng tuyến khác trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn được rào chắn để đảm bảo an toàn.

Việc sớm khai thác toàn bộ các nhánh của nút giao Long Thành sẽ tháo gỡ điểm nghẽn kết nối hiện hữu, phát huy hiệu quả của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đồng thời giúp việc đi lại giữa thành phố Đồng Nai, TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ trở nên thuận tiện hơn.

Dự kiến, cuối tháng 5, cơ quan chức năng sẽ cho thông xe các nhánh còn lại của nút giao Long Thành, qua đó kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với Biên Hòa - Vũng Tàu đủ các hướng.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km, với tổng vốn đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng, gồm ba dự án thành phần. Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ giảm tải cho quốc lộ 51 và rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM đến Vũng Tàu xuống còn khoảng 70 phút. Giai đoạn đầu, tuyến đường chỉ cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ tối đa 80km/h.

Vị trí nút giao Long Thành kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồ họa: Khả An).