Mới thông xe, nhiều thiết bị điện ở cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị trộm

Ngày 25/5, Ban Quản lý dự án 85 (PMU 85) cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi UBND thành phố Đồng Nai và lực lượng công an địa phương, trình báo vụ mất cắp vật tư, thiết bị điện chiếu sáng xảy ra tại dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo chủ đầu tư dự án, tại các nút giao liên thông, gồm: Nút giao Long Thành, nút giao sân bay Long Thành và nút giao Tân Hiệp, dự án được đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến chính và các tuyến nhánh nhằm phục vụ vận hành, đảm bảo an toàn giao thông.

Cáp điện ở dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị mất trộm (Ảnh: PMU 85).

Đến nay, các hạng mục chiếu sáng đã cơ bản hoàn thành, được nghiệm thu và thanh toán cho các nhà thầu. Riêng toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên tuyến chính và 3 tuyến nhánh thuộc nút giao Long Thành đã được PMU 85 bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ IV tiếp nhận quản lý, khai thác và bảo trì từ ngày 29/4.

Tuy nhiên, PMU 85 tiếp tục nhận được báo cáo mất cắp lần thứ hai từ Công ty CP Viễn thông Sao Nam, đơn vị thi công hệ thống điện chiếu sáng về việc nhiều hạng mục trên tuyến bị phá hoại nghiêm trọng.

Theo báo cáo của nhà thầu, khoảng 18h ngày 24/5, đơn vị quản lý bảo trì thuộc Khu Quản lý đường bộ IV phát hiện nhiều vị trí trên tuyến cao tốc qua khu vực gói thầu 9-XL (Km16+000 - Km23+000), thuộc phường Long Thành và xã Long Phước (thành phố Đồng Nai) bị cắt phá dây cáp điện.

Việc mất trộm thiết bị điện chiếu sáng gây mất an toàn giao thông ở nút giao (Ảnh: PMU 85).

Qua kiểm tra thực địa giữa chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và đơn vị quản lý bảo trì, hiện trường ghi nhận nhiều dấu hiệu xâm nhập trái phép. Các đối tượng đã cắt, rút dây điện tại hàng loạt trụ đèn đã được lắp đặt và nghiệm thu trước đó, khiến hệ thống chiếu sáng không thể vận hành.

Ngoài ra, tại nút giao Long Thành, hệ thống đèn bị tê liệt trên tuyến chính cao tốc đoạn từ Km17+200 đến Km17+700 ở cả hai bên tuyến. Đoạn từ Km25+000 đến Km25+200 trên tuyến nhánh cầu trái hướng từ TPHCM đi Dầu Giây cũng bị cắt cáp điện.

Một vị trí khác bị ảnh hưởng nằm trên nhánh N4 hướng Dầu Giây - Vũng Tàu, từ Km0+200 đến Km0+400, tương ứng khu vực từ cột đèn CS1/1-45 đến CS1/1-49.

PMU 85 mong cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai sớm điều tra sự việc (Ảnh: PMU 85).

Trong khi đó, tại nút giao sân bay Long Thành, tình trạng mất cắp xảy ra trên tuyến chính cao tốc hướng từ Biên Hòa đi Vũng Tàu. Cụ thể, đoạn từ Km20+000 đến Km21+000 bên phải tuyến và đoạn từ Km20+800 đến Km21+000 bên trái tuyến đều bị phá hoại, khiến hệ thống đèn không hoạt động.

PMU 85 cho biết hiện chưa xác định được đầy đủ phạm vi, khối lượng và giá trị tài sản bị thiệt hại. Tuy nhiên, vụ việc không chỉ gây thất thoát tài sản của dự án mà còn ảnh hưởng đến tài sản Nhà nước đối với những hạng mục đã được bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ IV quản lý, khai thác.