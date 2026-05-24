Tài xế TPHCM phấn khởi khi thông nút giao vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Khoảng 18h ngày 24/5, đại diện Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) phối hợp với Khu Quản lý đường bộ IV tổ chức mở nút giao Long Thành, thông xe kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với Biên Hòa - Vũng Tàu theo hướng trung tâm TPHCM về Vũng Tàu. Hơn 20 ô tô dưới 9 chỗ đi từ Long Thành về biển Vũng Tàu đã xếp hàng đợi ở nút giao Long Thành từ sớm.

Khoảng 18h, cơ quan chức năng thông xe nút giao Long Thành kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Anh Thái Hữu Cơ (TPHCM) cùng vợ từ TPHCM đi Vũng Tàu, cho biết, việc mở nút giao Long Thành kết nối 2 cao tốc giúp cho người dân TPHCM đi khu vực Vũng Tàu, Bà Rịa rất thuận lợi. Đây là mong muốn của nhiều bà con vì quốc lộ 51 lâu nay thường xuyên ùn tắc giao thông.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án 85, việc thông xe nút giao Long Thành theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố Đồng Nai và TPHCM nhằm tạo điều kiện để người dân đi từ trung tâm TPHCM về Vũng Tàu được lưu thông liền mạch từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo Khu Quản lý đường bộ IV, tại nút giao Long Thành, cơ quan chức năng mới tổ chức khai thác các nhánh kết nối TPHCM - Vũng Tàu và Vũng Tàu - Dầu Giây.

4 hướng kết nối của nút giao Long Thành

Các nhánh còn lại, gồm: Dầu Giây - Biên Hòa; Biên Hòa - Dầu Giây, TPHCM - Biên Hòa; Biên Hòa - TPHCM và Dầu Giây - Vũng Tàu chưa thể khai thác do các hạng mục chưa hoàn thành.

Trong lúc chờ đợi nút giao Long Thành mở các nhánh còn lại, tài xế vẫn phải lưu thông trên quốc lộ 51. Riêng hướng từ Dầu Giây đi Vũng Tàu, tài xế có thể rẽ ra quốc lộ 51, nhập trở lại cao tốc theo chiều từ TPHCM đi Dầu Giây để sử dụng nhánh rẽ đi Vũng Tàu.

Dự kiến trong tháng 6, cơ quan chức năng hoàn thiện các lối ra, vào nút giao Long Thành và tổ chức thông xe tất cả hướng còn lại.

Ô tô xếp hàng chờ đợi cơ quan chức năng cho thông xe nút giao kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km, vốn đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng, gồm ba dự án thành phần. Tuyến đường khi hoàn thành được kỳ vọng giảm tải cho quốc lộ 51 và rút ngắn thời gian đi từ TPHCM đến Vũng Tàu còn khoảng 70 phút.

Giai đoạn đầu, cơ quan chức năng chỉ cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tốc độ tối đa 80km/h.