Hướng xe vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao Long Thành

Đại diện Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết, từ 18h ngày 24/5, cơ quan chức năng sẽ mở nút giao Long Thành kết nối 2 cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Biên Hòa - Vũng Tàu theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố Đồng Nai và TPHCM.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Nam Anh).

Ô tô dưới 9 chỗ từ trung tâm TPHCM về Long Thành trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, sau khi đi qua nút giao quốc lộ 51 khoảng 200m, ô tô sẽ gặp nút giao Long Thành, quan sát biển báo và rẽ phải để nhập trực tiếp vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Với phương án này, ô tô từ trung tâm TPHCM có thể chạy liên tục một mạch cao tốc TPHCM - Long Thành đến nút giao Long Thành rồi chuyển hướng sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mà không phải xuống quốc lộ 51 hay đi vòng qua nhiều tuyến đường địa phương. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực cửa ngõ Long Thành, nơi thường xuyên đông xe vào các ngày cuối tuần và dịp lễ.

Theo Ban Quản lý dự án 85, trước mắt cơ quan chức năng chỉ tổ chức khai thác nhánh kết nối duy nhất này tại nút giao Long Thành. Phương án này tạo thuận lợi cho ô tô từ trung tâm TPHCM đi Vũng Tàu qua 2 cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Biên Hòa - Vũng Tàu.

Riêng đối với ô tô lưu thông theo chiều từ Dầu Giây về TPHCM trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, việc kết nối sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện vẫn chưa thể thực hiện trực tiếp do các nhánh giao thông chưa hoàn thiện đồng bộ.

Nút giao Long Thành đang được gấp rút thi công hoàn thiện (Ảnh: Nam Anh).

Ô tô đi từ Dầu Giây về TPHCM trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây muốn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để đi Vũng Tàu, tài xế phải rời cao tốc này, đi trên quốc lộ 51 và quay đầu tại vòng xuyến để nhập trở lại cao tốc theo chiều ngược lại hướng đi Dầu Giây.

Khi đến nút giao Long Thành, ô tô rẽ phải vào nhánh kết nối rồi tiếp tục hành trình về Vũng Tàu. Phương án này cũng dành cho ô tô khu vực Long Thành, Nhơn Trạch đi Vũng Tàu muốn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Hiện, tài xế khu vực Long Thành, Nhơn Trạch muốn đi trung tâm thành phố Đồng Nai vẫn chưa thể kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong lúc chờ đợi nút giao Long Thành mở lối vào còn lại thì tài xế vẫn phải lưu thông trên quốc lộ 51.

Cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế cần đặc biệt chú ý quan sát hệ thống biển báo, chủ động giảm tốc độ khi tiếp cận khu vực nút giao Long Thành và tuân thủ hướng dẫn phân luồng trong những ngày đầu tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn, tránh xảy ra tình trạng đi nhầm hướng hoặc dừng đỗ gây ùn ứ.

Trước đó, nhiều tài xế từ trung tâm TPHCM, Long Thành và Nhơn Trạch có nhu cầu đi Vũng Tàu muốn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhưng không được. Nhiều ô tô muốn lên tuyến này buộc phải đi vòng 18km, kéo theo thời gian di chuyển dài hơn và tăng chi phí vận tải,…

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồ họa: Ngọc Tân).

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài khoảng 54km, được đầu tư nhằm tăng cường kết nối giữa TP Đồng Nai với TPHCM và khu vực cảng biển, logistics.

Điểm đầu tuyến giao với đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai), trong khi điểm cuối kết nối quốc lộ 56 (phường Tam Long, TPHCM) tạo trục giao thông chiến lược hướng ra khu vực biển và các trung tâm công nghiệp, cảng biển trọng điểm.

Giai đoạn khai thác tạm, cơ quan chức năng chỉ cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với vận tốc tối đa 80km/h.