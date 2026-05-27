Thúc nhà thầu hoàn thành nút giao lớn nhất cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ban Quản lý dự án 85 (PMU 85) vừa có văn bản yêu cầu các nhà thầu, đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hạng mục còn lại để đưa vào khai thác toàn bộ nút giao Long Thành thuộc dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Văn bản được gửi cho lãnh đạo các nhà thầu, gồm: Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Yên, Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long, Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải...

Theo PMU 85, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo tổ chức giao thông kết nối giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Bộ yêu cầu các đơn vị hoàn thiện phương án tổ chức giao thông và thu phí để đưa vào khai thác toàn bộ các nhánh nút giao Long Thành.

Toàn cảnh nút giao Long Thành kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TPHCM - Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các nhánh còn lại của nút giao Long Thành; hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, lan can, hàng rào, sơn kẻ đường, biển báo, ốp mái taluy, vệ sinh mặt đường… để phục vụ nghiệm thu đưa vào khai thác.

Các nhà thầu cần hoàn thiện hồ sơ hoàn công, gửi báo cáo hoàn thành hạng mục công trình trước ngày 28/5 để tổ chức nghiệm thu; mời Hội đồng kiểm tra Nhà nước kiểm tra công tác nghiệm thu, làm cơ sở bàn giao công trình cho Khu Quản lý đường bộ IV.

Trong đó, Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Yên được giao chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu phụ khẩn trương hoàn thành công việc còn lại tại các cầu nhánh N3, N12 và hệ thống chiếu sáng nút giao Long Thành.

Đối với đơn vị tư vấn giám sát, PMU 85 yêu cầu chủ động phối hợp với nhà thầu thi công, kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ hoàn thành công trình; đồng thời báo cáo kết quả giám sát trước ngày 28/5.

Trước đó, PMU 85 đã phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thông xe các nhánh kết nối TPHCM - Vũng Tàu, Vũng Tàu - TPHCM và Vũng Tàu - Dầu Giây thuộc nút giao Long Thành.

Dự kiến cuối tháng 5, chủ đầu tư thông xe các nhánh còn lại, gồm: Dầu Giây - Biên Hòa; Biên Hòa - Dầu Giây, TPHCM - Biên Hòa; Biên Hòa - TPHCM và Dầu Giây - Vũng Tàu.