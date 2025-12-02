Nước lũ cuốn sập bờ kè ở sông Ba, mở ra dòng chảy dài 1,5km

Chiều 2/12, ông Lê Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Tây Hòa (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận đơn vị đã có báo cáo UBND tỉnh và Sở Xây dựng về việc bờ kè gần cầu Dinh Ông, dọc sông Ba trên địa bàn đã bị nước lũ cuốn trôi.

Nước lũ đã mở ra dòng chảy rộng khoảng 100m, kéo dài 1,5km rồi lại nhập vào sông Ba.

Bờ kè dọc sông Ba bị nước lũ đánh sập và đang được gia cố tạm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo ông Mười, dòng nước lũ này đã cuốn trôi trang trại gà của người dân và xã đang cho kiểm kê lại tài sản của bà con khu vực thôn Phước Thành bị thiệt hại.

Chủ tịch UBND xã Tây Hòa cho rằng, trước đây lòng sông Ba rất rộng, tuy nhiên, ở giữa khu vực này có một bãi bồi nên cơ quan chức năng đã xây bờ kè chắn ngang để làm dự án. Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, đoạn bờ kè bị "xé toạc" nên nước chảy vào, khoét rộng như hiện trạng.

Nước lũ làm sập bờ kè, cuốn phăng nhiều chuồng trại của người dân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Để khắc phục sự cố, một số đơn vị đang gia cố, xây đắp đất tạm khu vực bờ kè bị đánh vỡ để thuận tiện trong việc đi lại, trong thời gian chờ cấp kinh phí để sửa chữa chính thức.

"Thiệt hại của xã trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua là rất lớn, ước tính sơ bộ khoảng 600 tỷ đồng. Chính quyền cùng các đơn vị đang khẩn trương, nỗ lực khắc phục các thiệt hại sau lũ", ông Mười trao đổi.