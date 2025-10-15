Nữ tài xế lái ô tô chuyển làn đột ngột trên cao tốc bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 15/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết Đội 2, C08 đã lập biên bản xử phạt chị P.T.H. (SN 1982, trú tại xã Thanh Trì, TP Hà Nội), do có hành vi chuyển làn đường không đúng quy định khi chạy trên đường cao tốc.

Với vi phạm nêu trên, chị H. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh chiếc ô tô do chị H. điều khiển đã chuyển làn đường đột ngột và không bật đèn xi nhan (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ô tô con biển số 90A-221.xx chuyển làn đường không đúng quy định trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Theo hình ảnh từ clip cho thấy, nữ tài xế ô tô con đã điều khiển xe chuyển làn đột ngột từ làn 1 rồi thoát hẳn ra lối ra đường cao tốc.

Qua xác minh, Đội 2 đã mời lái xe là chị P.T.H. đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, chị H. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Chị H. tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Cục CSGT khuyến cáo, các tài xế tuyệt đối không được thực hiện hành vi vi phạm luật giao thông. Các hành vi chuyển làn đường không đúng quy định, hoặc chuyển làn không có tín hiệu báo trước khi chạy trên cao tốc đều tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, và sẽ bị xử lý nghiêm.