Cục CSGT tổng rà soát toàn bộ đèn tín hiệu, bỏ biển báo không đúng quy định

Chiều 15/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, qua thông tin từ quần chúng nhân dân đóng góp về việc tổ chức giao thông, những bất cập và giải pháp, Cục đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, tổng hợp nghiên cứu, phân loại để tổ chức khắc phục và đề xuất đối với công tác tổ chức giao thông trong thời gian tới.

Cụ thể, trong thời gian tới, Cục CSGT sẽ tập trung tổng rà soát toàn bộ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông, tổ chức khắc phục ngay những bất cập như lỗi đèn tín hiệu, bố trí biển báo không phù hợp với thực tiễn hoạt động giao thông trên đường, loại bỏ toàn bộ những biển báo không đúng quy định.

Đèn tín hiệu giao thông trên đường Nguyễn Hữu Huân (quận Hoàn Kiếm) bị thân cây bên đường che khuất (Ảnh: Thành Đông).

Ngoài ra, Cục CSGT cũng sẽ khắc phục ngay các biển quảng cáo, cây cối hoặc vật dụng khác che khuất biển báo hiệu giao thông đường bộ…

Đối với các tuyến đường nhánh, đường gom, đường làng, ngõ xóm đấu nối ra đường chính, lực lượng CSGT sẽ tiến hành khảo sát và đề nghị khắc phục theo hướng: bố trí gờ giảm tốc, hạn chế các lối mở, điểm quay đầu, chỗ qua đường trên đường chính, đoạn giao với đường nhánh, nắn dòng phương tiện để tránh việc xung đột giữa người và phương tiện từ đường nhánh với đường chính.

C08 cho biết thêm, đơn vị đã phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam sớm tiến hành tổ chức lại giao thông trên các tuyến đường cao tốc có từ hai làn xe chạy trở lên, tương tự như tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Cảnh sát đã cấm xe khách trên 29 chỗ, xe tải trên 7,5 tấn đi vào làn 1 (sát dải phân cách).

Ngoài ra, Cục CSGT cũng đã nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trong đó tiến hành xử phạt với hành vi điều khiển phương tiện chạy dưới tốc độ tối thiểu, cảnh sát sẽ tiến hành phạt tương đồng đối với hành vi chạy quá tốc độ trên đường cao tốc.